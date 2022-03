Larisa Drăgulescu a fost invitată la podcastul ,,În oglindă”, unde a vorbit despre abuzurile din partea familiei fostului soț, gimnastul Marian Drăgulescu. Aceasta a povestit despre cum soacra ei îi blestema copilul nenăscut, notează click.ro.

Larisa Drăgulescu, 37 de ani, a făcut dezvăluiri înfiorătoare la podcastul ,,În oglindă”, ediție ce va fi difuzată pe 21 martie, în care povestește despre bătăile suportate de la fostul ei soț, Marian Drăgulescu, dar și despre cum familia acestuia nu a acceptat-o niciodată.

Fosta soție a gimnastului a povestit în repetate rânduri despre cum a fost bătută cu sălbăticie de tatăl copiilor ei, astfel încât femeia ajunsese în pragul depresiei și a vrut să se sinucidă ,,Am avut o perioadă de depresie destul de lungă. Marian mi-a dat și cu pumnii și cu picioarele și cu tot ce s-a putut. Am avut multe momente în care am vrut să mă sinucid, să știi. Devenisem ca o pacoste pentru toată familia mea.”, a dezvăluit fosta soție a gimnastului, potrivit sursei citate.

