Larisa Drăgulescu (37 de ani) a fost împreună cu gimnastul Marian Drăgulescu timp de 7 ani. Cei doi au divorțat acum 14 ani, însă au rămas prieteni de dragul celor doi copii pe care-i au împreună. În urmă cu un an însă, Larisa s-a căsătorit a doua oară, cu Bogdan Marian Drăgulescu, după ce l-a cunoscut pe acesta chiar în clubul unde lucra. Cel de-al doilea soț al Larisei a luat și el numele de Drăgulescu, chiar de la Larisa, notează click.ro.

„Mi-am cunoscut soțul când lucram în club și e ok cu ce fac! Și copiii mei sunt ok cu asta. Soțul meu m-a cunoscut în club, nu la biserică. Știa cu cine s-a căsătorit. Eu am 37 de ani, el are 31. La început plătea să mă vadă pe site-ul pentru adulți, acum e gratis pentru el. Copiii mei au 15 și 17 ani și știu ce fac și nu au nimic împotrivă. Eu zic că i-am crescut bine, au amândoi bursă la liceu. Ce legătură are ce fac cu educația dată? Ne înțelegem foarte bine. Nu fac videochat, fac filmulețe și poze interzise minorilor. Înainte am lucrat în cluburi de noapte în Germania, apoi a venit pandemia. Am câștigat o avere impresionantă, dar din tot ce am făcut în ultimii 5, 6 ani, nu doar din platformă”, a dezvăluit Larisa, la Pro TV, conform sursei citate.

