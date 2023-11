Grupul Le Manoir, unul dintre cei mai importanți actori de piața gastronomiei și a vinurilor fine, a lansat ediția pentru 2023 a Catalogului de Cadouri Gourmet de Sărbători, ce are o tradiție de aproape două decenii. În urmă cu 19 ani, Cristian Preotu, fondatorul grupului, a lansat, în premieră în România, un catalog special dedicat cadourilor gourmet, o nișă importantă a pieței luxury. ”Din 2004, acest segment a fost într-o continuă creștere, iar noi am crescut odată cu el. Deși piața este acum mai fragmentată, există și mai multă deschidere către a oferi aceste cadouri și ne bucurăm că în tot acest răstimp, cele mai mari nume din business în plan local sunt în continuare clienți Le Manoir ”, spune Cristian Preotu. Clienții Le Manoir sunt atât persoane fizice, care cumpără cadouri speciale pentru prieteni, familie, parteneri de business, cât și companiile mari, ce plasează comenzi importante de sute, sau chiar mii de cadouri, pentru angajați și asociați. Valoarea medie a unui cadou este de circa 300 de lei, iar în 2023 grupul estimează că această activitate comercială va genera încasări de peste 7 milioane lei.

Catalogul Le Manoir a devenit deja o tradiție, reflectând pasiunea și devotamentul companiei pentru gastronomie și vinuri fine. Acesta recomandă o selecție de pachete cadou meticulos create pentru a reuni produse de cea mai înaltă calitate de la nume distinse din gastronomia internațională. Acești producători elaborează în fiecare an proiecte speciale de Crăciun, precum colaborarea dintre Fiasconaro, un producător artizanal de produse de patiserie din Sicilia cu șapte decenii de experiență și Dolce & Gabbana, o marcă reprezentativă pentru moda italiană, rezultatul fiind o colecție de Panettone delicioși, pe care Le Manoir îi importă în exclusivitate.

Un alt exemplu este colecția Les Toits de la Gourmandise (”Acoperișuri Gourmet”) a unui alt artizan, de data aceasta ciocolatier, Cluizel, care propune anul acesta, printre multe alte produse, un calendar de advent superb, ce simbolizează perfect spiritul sărbătorilor.

Acestora li se adaugă și pachetele speciale de Crăciun Comtesse du Barry ce se regăsesc în catalogul Le Manoir, precum și produsele tematice Maxim’s de Paris.

Pentru finalul de an sunt pregătite de asemenea ediții speciale din lumea vinurilor, cum ar fi Champagne Bollinger R.D. 2007, un vin ce exprimă autenticitatea specifică a acestei mari case, sau excepționalul Château Margaux Premier Grand Cru Classé 2013. Iar pentru cei ce preferă răsfățul fără limite, Le Manoir prezintă și vinuri precum Petrus 2019 Magnum, al cărui preț ajunge la 58.000 de lei. În completarea cadourilor gastronomice, catalogul propune și o selecție de coffee table books Assouline, printre care și ”The Impossible Collection of Wine – The 100 Most Exceptional Vintages of the Twentieth Century”, o ediție unică ce are un preț de 6.900 de lei, sau paharele și decantoarele de vin Sydonios, companie franceză specializată în sticlărie din cristal, suflată de maeștri din Boemia.

În pachetele cadou se regăsesc și globuri pentru bradul de Crăciun, realizate manual cu măiestrie de artizani români, dar și o selecție de vinuri românești, precum Cuvée Valerius – Alutus Primus de la Crama Avincis, creat dintr-un nou soi românesc de viță-de-vie de excepție, Alutus, readus la viață la Drăgășani. Acest vin, ediție limitată 2200 de sticle, a fost lansat în cadrul unei eveniment gastronomic chiar la Le Manoir Gourmet Market, la finalul lunii octombrie. Cuvée Valerius – Alutus Primus este disponibil pentru cumpărare exclusiv în magazinele Le Manoir.

Un aspect pentru care Le Manoir este recunoscut și apreciat sunt ambalajele de foarte bună calitate, un simbol al atenției pentru detalii ce se reflectă în calitatea cadourilor per total.

Pe lângă brandurile internaționale, catalogul este ancorat artistic și în plan local, coperta catalogului din acest an fiind creată de talentata artistă româncă Teodora Gavrilă, oferind o notă autenticitate reprezentativă pentru fiecare catalog lansat de Le Manoir. Ilustrațiile interioare completează atmosfera festivă și plină de creativitate a acestui catalog. ”În fiecare an începând cu 1945, Château Mouton Rothschild a ales un pictor diferit pentru a le crea eticheta de vin – vorbim de nume celebre precum Dalí, Chagall, Kandinsky, Miró, Warhol, Keith Haring, Jeff Koons, ca să numesc doar câțiva – în mod similar, și noi ne dorim să promovăm arta și eleganța artei, dincolo de aspectul ei comercial, prin intermediul catalogului Le Manoir, prin evenimentele pe care le organizăm în restaurantele și magazinele noastre, prin activitatea noastră de zi cu zi. Această strânsă conexiune cu lumea artistică este reprezentativă pentru grupul Le Manoir, pentru că în toate inițiativele noastre scopul este să promovăm ce este Bun și ce este Frumos”, declară Cristian Preotu. La rândul său, Teodora Gavrilă spune că ”Mă bucur foarte tare de ce am reușit să realizăm în colaborarea cu Le Manoir, atât în ceea ce privește coperta catalogului, cât mai ales expunerea lucrărilor în cadrul restaurantului Le Bistrot Français. Asocierea dintre artă și gastronomia fină este foarte potrivită, iar inițiativa Le Manoir de a susține și promova arta locală este de apreciat”.

În catalog există varietate și din punct de vedere al prețurilor, nu doar al produselor, începând de la 95 de lei și ajungând până la 8.500 de lei per cadou – un astfel de pachet conține vinuri de colecție, precum mai sus menționatele Champagne Bollinger R.D. 2007, Château Margaux Premier Grand Cru Classé 2013 și Aile d’Argent du Château Mouton Rothschild și delicatese ca foie gras de rață, foie gras de gâscă, prune uscate de Agen umplute cu cremă de vanilie și glazurate și cutia cu bomboane din ciocolată artizanală de la Manufacture Michel Cluizel. Acestea vin ambalate într-un cufăr cadou și împreună creează un cadou special și cu adevărat memorabil. ”În magazinele Comtesse du Barry și Le Manoir Gourmet Market veți regăsi o selecție exclusivă de produse gastronomice și vinuri fine. Începând cu anul 2004, am călătorit, gustat și selecționat cele mai bune produse de la artizani și Chefi bucătari consacrați sau mici producători, pentru a le reuni în magazinele noastre. Celebrele vinuri din Bordeaux, Burgundia, Champagne sau Lumea Nouă, stau alături de brânzeturi fine, foie gras, Jamon Iberico, caviar, stridii, somon afumat Balik și multe altele. Vă invit să explorați universul plin de magie al gastronomiei fine prin acest catalog special, să descoperiți gustul autentic al sărbătorilor și să găsiți cadoul perfect pentru partenerii de business și pentru cei dragi!”, completează fondatorul grupului, Cristian Preotu.

Cadourile pot fi achiziționate și online, dar și în cele trei magazine din București: Comtesse du Barry Ateneu, Comtesse du Barry Episcopiei și Le Manoir Gourmet Market. Informații suplimentare în legătură cu catalogul se pot solicita la adresa office@lemanoir.ro sau pe site-ul companiei, www.lemanoir.ro.

Grupul Le Manoir, ce previzionează afaceri de peste 10 milioane de euro la nivelul anului 2023, a fost înființat în anul 2004 de către antreprenorul și expertul în luxury Cristian Preotu și operează magazinele Comtesse du Barry si Le Manoir Gourmet Market – fiind unul dintre cei mai mari jucători pe segmentul cadourilor gastronomice din România, precum și restaurantul de fine dining Le Bistrot Français, primul restaurant Relais & Châteaux din Europa de Est și domeniul Carpathian Estate din județul Buzău. Grupul Le Manoir deține și un magazin la Paris, în arondismentul 7, în una din cele mai luxoase zone pariziene.