În data de 29.09.2023, ora 14.30, polițiștii din cadrul Biroului de Ordine Publică – Poliția Municipiului Câmpulung Moldovenesc, în timpul exercitării atribuțiunilor de serviciu, au oprit pentru control autoutilitara care transporta lemn foc rășinoase, la volanul acesteia fiind identificat un bărbat din municipiul Câmpulung Moldovenesc. S-a procedat la interogarea bazei de date SUMAL 2.0, ocazie cu care s-a constatat că pentru materialul lemnos transportat nu a fost emis niciun aviz electronic, motiv pentru care s-a procedat la conducerea acestora la Centrul de legume și fructe din cadrul O.S.Pojorâta, situat în Sadova loc unde a fost inventariat și s-a constatat că transporta cantitatea de 1.65 mc lemn de foc răsinoase, specia Molid.

Având în vedere că materialul lemnos transportat nu deținea documente de proveniență, conducătorul auto a fost sancționat contravențional conform prevederilor Legii 171/2010, totodată dispunându-se și măsura complementară de confiscare a cantității de 1,65 mc lemn foc rășinoase în valoare de 254 lei.