Pe data de 23 ianuarie va avea loc licitația pentru obiectivul „Sens giratoriu intersecția străzii Calea Unirii cu străzile Traian Vuia și Apeductului”, a anunțat primarul Ion Lungu.

”S-au montat indicatoarele rutiere iar săptămâna viitoare vor veni stâlpii de iluminat din Polonia și vom finaliza iluminatul public pe Ruta Alternativă Suceava -Botoșani ,tronsonul nr II, strada Apeductului. După terminarea acestui tronson, capătă contur Ruta alternativa Suceava-Botoșani. Urmează in acest an să demarăm lucrările la ultimul tronson, viaductul peste calea ferata cu ieșire in DN 29. Am finalizat toată documentația si am depus-o la Ministerul Dezvoltării, legată de finanțarea prin Anghel Saligny. Am aprobat demararea procedurilor de expropriere în Consiliul local”, a explicat Lungu.

El a mai spus că în anul 2024 își propune să dea in funcțiune in totalitate Ruta Alternativă Suceava-Botoșani ,lucru care va conduce la fluidizarea circulației in oraș mai ales in zona comercială.