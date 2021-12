Noul termen pentru finalizarea primului tronson din ruta alternativă Suceava – Botoșani, pe str. Apeductului, este 30 iunie 2022. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu, acesta precizând că în momentul de față se lucrează pe acest tronson între podul de peste râul Suceava, până la intersecția cu Calea Unirii, pe strada Apeductului.

„Lucrările avansează destul de bine la devierea conductelor de termoficare, pe care o vom termina în acest an. Canalizarea pluvială este în curs de finalizare. De asemenea, se lucrează și la tronsonul de stradă propriu-zisă. Din păcate, acest tronson nu va fi finalizat în acest an, așa cum ne-am propus. Deși finanțarea este asigurată, nu avem datorii și banii sunt în cont, lipsa forței de muncă calificată și-a spus cuvântul. Sperăm totuși să turnăm un strat de asfalt în acest an, dacă ne va permite vremea”, a spus Ion Lungu. El a adăugat că noul termen de finalizare este stabilit pentru data de 30 iunie 2022. Primarul Sucevei a subliniat faptul că importantă este și calitatea lucrărilor. „Trebuie să ne grăbim încet. Vom face presiuni la constructor să respecte noul termen”, a declarat Ion Lungu.