Social democrații suceveni au lansat un nou atac la liderul liberal Gheorghe Flutur pe care l-a acuzat că ”acaparează pe persoană fizică” investiții la care nu are nicio contribuție concluzionând că ”aşteptăm cu interes momentul în care vom asista la o nouă aselenizare, fiind convinşi că aceasta se va datora tot dlui Flutur”. În replică liberalii suceveni constată ”gândirea mică, la genunchiul broaștei” a social democraților arătând că ”unii dintre partenerii noștri din PSD Suceava care semnează astfel de atacuri nu înțeleg nimic din ce înseamnă logica unei coaliții politice, ce înseamnă să te bați pentru județul tău”. Prezentăm integral cele două comunicate de presă.

Comunicat Biroul de Comunicare al PSD Suceava:

”Suntem deja obişnuiţi cu demagogia şi retorica de campanie perpetuă a acestui „factotum” uman care se vrea a fi preşedintele CJ Suceava. De asemenea, cunoaştem cu toţii proverbul „vorba multă, sărăcia omului”. Dacă ne luăm după domnia sa, nu mai există proiect pe suprafaţa pământului la care dumnealui să nu-şi fi adus „contribuţia”. Ce folos că îşi aduce contribuţia mai mult în vorbe, decât în fapte. De exemplu, nici n-a terminat de anunţat Comisia Europeană lansarea proiectului „Autostrada Estului”, că deja dl Flutur a acaparat-o pe persoană fizică, deşi în mod cert autostrada cu pricina nu se va face datorită lui, nici în mandatul lui şi nici nu are vreo tangenţă cu dumnealui. Mai departe, inspectând drumul judeţean 209 (Mălini – Iesle – Borca), se laudă cu investiţia de 25 milioane de euro făcută acolo, dar uită să precizeze că acest drum a fost finanţat integral de guvernarea PSD, prin PNDL II şi că trebuia să fie gata de multă vreme. După cum exact la fel stau treburile şi cu drumul județean Panaci-Bilbor. Noi cu banii, el cu campania electorală! De asemenea omite să precizeze că judeţul Suceava este printre ultimele care încă mai are în lucru investiţii obţinute prin PNDL, în timp ce în restul ţării acestea au fost terminate la timp. Atât e de gospodar! Asta ca să nu mai discutăm că cele peste 217 milioane de lei aduse în judeţ de parlamentarii PSD de Suceava prin PNDL II, când era partidul nostru la guvernare, nici nu se compară cu cele aproximativ 140 de milioane de lei primite prin programul „Anghel Saligny” de când e PNL la guvernare.

La nici câteva ore de la inspecţia drumurilor realizate cu maximă întârziere de CJ Suceava, cu banii daţi la timp de PSD, ce face dnul Flutur?!? Apare pe şantierul Cazinoului de la Vatra Dornei, care chipurile este reabilitat tot datorită dumnealui, deşi toată lumea ştie că instituţia care se ocupă de această lucrare este Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor iar banii proiectului provin din fodurile europene.

Trece noaptea şi brusc, următoarea zi se dă de ceasul morţii din cauza cerealelor din Ucraina, îşi manifestă îngrijorarea faţă de produsele agroalimentare pe care le consumă sucevenii şi aproape că face apoplexie gândindu-se la cât de fărmat este drumul spre Vama Siret din cauza TIR-urilor care ne traversează judeţul. A oferit vreo soluţie? Niciuna! Numai discursuri.

Acesta este rezumatul ultimelor două zile. Drept urmare, aşteptăm cu interes momentul în care vom asista la o nouă aselenizare, fiind convinşi că aceasta se va datora tot dlui Flutur care ne va explica doct cum a discutat el cu reprezentanţii NASA pentru realizarea unei linii directe între Suceava şi satelitul natural al pământului, Luna.

Comunicat Biroul de presă al PNL Suceava:

„Doamne, ce gândire mică, la genunchiul broaștei, să începi să partajezi proiectele și să comentezi răutăcios orice realizare din județul Suceava, lucru care arată că unii dintre partenerii noștri din PSD Suceava care semnează astfel de atacuri nu înțeleg nimic din ce înseamnă logica unei coaliții politice, ce înseamnă să te bați pentru județul tău. Astfel de atacuri ne aduc aminte de ce spunea fosta ministru a sănătății, Sorina Pintea, că i se cerea de la PSD Suceava să nu dea bani la Spitalul Județean Suceava pentru că aici este Flutur. Centura Sucevei a fost blocată timp de 7 ani tot pe acesta logică distructivă.

După logica afișată de ei, tot ce e bine în județ e făcut doar de PSD, dar realitatea ne arată că județul Suceava, sub administrație județeană liberală și sub guvernare liberală, a atras peste 1 miliard de euro pentru investiții. Doar pentru Anghel Saligny, care înseamnă investiție în fiecare localitate, pentru apă, canal și gaz s-au alocat peste 600 milioane de euro. Pe proiecte de apă canal în județul Suceava au mai ajuns circa 300 milioane de euro din fonduri europene, la care adăugăm numeroase proiecte de drumuri transfrontaliere, cămine culturale, săli de sport, modernizare școli, construire grădinițe și creșe. În toate aceste proiecte a avut un rol și administrația publică județeană, care a încurajat și susținut orice finanțare în județul Suceava. Domnii de la PSD Suceava au început prea repede campania electorală și au început-o cu stângul. Se vede cu ochiul liber invidie, egoism, patimă, ipocrizie și foarte multă minciună. Nu asta vă va ridica în ochii electoratului. De când suntem parteneri în coaliție noi nu am ieșit niciodată să vă atacam. În schimb de la dumneavoastră nu e săptămână în care să nu atacați PNL Suceava și pe liderul Gheorghe Flutur. Oricine din acest județ își pune întrebarea ce fel de coaliție este aceasta, când PSD Suceava atacă permanent partenerii de guvernare. Noi mergem înainte cu dezvoltarea județului, așa cum am făcut-o de fiecare dată, fiind convinși că populația va apre