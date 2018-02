Lidl România a definitivat construcția și amenajarea noului sediu central al companiei, un proiect inovator și complex, eficientizat pentru cel mai redus impact asupra mediului. Clădirea de birouri a beneficiat de folosirea unor tehnologii de construcție de ultimă generație și include dotări și facilități la standarde europene. De asemenea, odată cu mutarea în noul sediu, angajații Lidl se bucură de multiple beneficii, precum sală de fitness, cantină sau cafenea.

Clădirea are o suprafață de peste 12.500 mp2 și se află în vecinătatea celui mai verde magazin din portofoliul Lidl. Sediul central Lidl România este format din două clădiri separate, însă interconectate: prima dintre ele are patru etaje și cuprinde zonele cu facilități pentru angajați, iar cea de-a doua are șase etaje și este compusă din două corpuri simetrice, cu spații de birouri. Ansamblul găzduiește numeroase spații ample, destinate activității de birou, precum și o serie de facilități moderne, create pentru confortul angajaților.

„Sustenabilitatea a fost un criteriu pe care l-am luat în calcul în toate demersurile companiei în cei aproape șapte ani de prezență Lidl pe piața locală. Nici noul nostru sediu central, pe care îl inaugurăm astăzi, nu face excepție de la acest standard. Acesta este un proiect conceput pentru a fi cât mai eco-friendly, în linie cu standardele de referință în materie de eficiență, și dispune, în același timp, de facilități excelente pentru angajații noștri”, a declarat Frank Wagner, Președintele Consiliului de Conducere Lidl România.

Soluții și tehnologii pentru un viitor mai bun

Realizată în parteneriat cu Skanska, clădirea a fost proiectată pentru a îndeplini cerințele sistemului de evaluare britanic BREEAM, cel mai înalt standard de sustenabilitate și eficiență existent în industrie.

Proiectul a utilizat materiale de construcție certificate, reciclate și reciclabile, integrând, totodată, unele dintre cele mai avansate soluții tehnologice disponibile în domeniul construcțiilor. Clădirea folosește exclusiv materiale de construcție sustenabile: lemn certificat FSC (singurul sistem global de certificare a managementului forestier), beton certificat BES6001, precum și alte materiale certificate ISO 14001, o garanție a provenienței controlate. Mai mult, 50% din termoizolații sunt realizate din materiale reciclate.

Gradul mare de eficiență energetică a noului sediu este posibil datorită unor soluții inovatoare, durabile. Fațada inteligentă a clădirii încorporează un sistem automatizat de umbrire, care permite reglajul obloanelor, în funcție de intensitatea și poziția soarelui. Mai mult, sistemul este prevăzut cu geam tripan, ceea ce contribuie la minimizarea transferului termic.

Indiferent de sezon, încălzirea și răcirea întregii clădiri sunt asigurate exclusiv printr-un sistem de 78 de sonde geotermale și pompe de căldură, completat de 6 centrale de tratare a aerului, pentru o atmosferă optimă în interior. Totodată, sediul folosește un sistem de iluminare LED, cu senzori, ce eficientizează consumul de energie electrică.

Multiple beneficii noi pentru angajați

Conceptul sediului central Lidl, România Surprinzătoare, integrează atât angajamentul companiei pentru sustenabilitate, cât și obiectivul său de a-și surprinde angajații cu facilități moderne, pentru un confort sporit la locul de muncă. Fiecare nivel al clădirii este asociat unei zone ale țării, iar o parte dintre cele 25 de săli de întâlniri sunt denumite după locuri unice și surprinzătoare din România.



Angajații sunt întâmpinați în fiecare dimineață cu fructe proaspete, disponibile pe durata întregii zile, în spațiile de relaxare. În plus, ei își pot prepara oricând o cafea sau un ceai folosind espressoarele din chicinetele moderne situate la câțiva pași de biroul lor sau își pot cumpăra o cafea din cafeneaua amenajată la etajul 4 al clădirii. În acest spațiu modern de relaxare, care include și o terasă amplă, angajații se pot bucura de o cafea marca TED’s și, de asemenea, pot folosi acest spațiu pentru întâlniri și discuții cu colegii de la alte departamente sau cu partenerii de business.

Activitatea de lucru se desfășoară în birouri de tip open-space, ce pot acomoda până la 360 de spații individuale.

Una dintre principalele facilități destinate angajaților este sala de fitness de 230 mp2, deschisă de luni până duminică, între orele 6:30 – 23:00 și dotată cu aparate de ultimă generație. Aici, ei pot apela și la îndrumările unui instructor de fitness sau pot participa la cursurile de aerobic ce au loc de 4 ori pe săptămână și sunt oferite gratuit de companie.

Angajații pot lua masa la cantina de la parterul clădirii, care oferă un meniu variat și gustos, preparat cu produse și ingrediente de la Lidl, atât pentru micul dejun, cât și pentru masa de prânz.

Noul sediu Lidl este prevăzut cu 233 de locuri de parcare, situate la nivel subteran și suprateran – suficiente pentru angajații care doresc să vină la birou cu mașina, 7 stații de încărcare a mașinilor electrice și 40 de locuri pentru cei care optează să vină la birou cu bicicleta. De asemenea, un beneficiu suplimentar oferit de Lidl este microbuzul express care asigură curse dimineața, la începutul zilei de lucru, și seara, la final de program, între sediu și stația de metrou Aurel Vlaicu.