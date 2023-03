Cel puțin 90% dintre români suferă de probleme dentare, atât cronice, cât și acute, care pot influența succesul pe plan personal sau profesional, deoarece o dantură cu probleme poate conduce la o stigmatizare, o lipsă de încredere care se manifestă inconștient asupra psihicului nostru și care ne afectează parcursul firesc prin viață, însă mai grav este că 8 din 10 români se află în diferite stadii ce ar putea conduce la pierderea dinților, arată un studiu Life Dental Spa, lanț de clinici dentare cu 10 unități la nivelul întregii țări, specializate în tratamente cu laser, o tehnologie de vârf, fără durere.

Fie că este vorba de o aliniere dentară incorectă, o decolorare a danturii, gingivită sau alte probleme mai grave – cum ar fi, de exemplu, paradontoza – românii ajung la medicul dentist foarte rar, lucru care poate însemna o recuperare mult mai dificilă și cu siguranță mult mai costisitoare în cazul netratării din timp a problemelor identificate.

„9 din 10 români care ne-au trecut pragul în ultimul an sufereau de probleme dentare care au condus la o stigmatizare – o lipsă a încrederii în sine, probleme în relații sau în atragerea de parteneri de afaceri, găsirea de locuri de muncă sau interacțiune socială. Zâmbetul nostru este cartea de vizită și este adevărat că ne ajută atât în plan personal, cât și profesional. Am avut pacienți care au venit resemnați la noi și astăzi și-au recăpătat zâmbetul și încrederea de sine, după tratamentele pe care le-au urmat și recomandările primite de la medicii noștri”, a declarat Dr. Cristina Obreja, medic stomatolog certificat în utilizarea tehnologiilor cu laser și cofondator Life Dental Spa.

Potrivit Dr. Cristina Obreja, 50% dintre pacienții români sunt afectați de imaginea pe care alte persoane o percep despre ei, iar cea mai mare parte a interacțiunii se realizează la nivelul feței, mai precis în timpul vorbirii.

Life Dental Spa lansează abonamentul pentru prevenție dentară, cu numai 9 RON / lună

Pentru a veni în sprijinul românilor cu probleme dentare, Life Dental Spa lansează un abonament dentar cu multiple beneficii, disponibil tuturor pacienților care trec pragul celor 10 clinici din întreaga țară.

Clienții Life Dental Spa au la dispoziție două abonamente cu recurență lunară sau posibilitatea de plata anuală, cu un discount considerabil[1].

Pentru numai 9 RON / lună, abonamentul ReStart include:

2 consultații cu camera intraorală / an (cu o valoare totală de 394 RON);

2 planuri de tratament / an (total 394 RON);

50% reducere la Pachetul complet de Igienizare Dentară;

50% reducere la albirea dentară cu laser;

Consultații gratuite pentru toată familia;

5% discount pentru toate serviciile.

Pentru numai 47 RON / lună, abonamentul Premium include:

2 consultații cu camera intraorală / an (cu o valoare totală de 394 RON);

2 planuri de tratament / an (total 394 RON);

75% reducere la pachetul de Detrartraj cu ultrasunete + periaj profesional;

50% reducere la albirea dentară cu laser;

Consultații gratuite pentru toată familia;

10% reducere la toate serviciile stomatologice Life Dental Spa;

50% discount pentru toți membrii familiei la serviciile de mai sus;

15% reducere la implanuri biocompatibile din zirconiu;

Voucher în valoare de 500 euro la procedura Dinți Ficși în 24 de ore.

Pacienții care optează pentru plata în avans a serviciilor dentare pentru un an, beneficiază de un discount de 25% din costul total. Astfel, abonamentul ReStart ar costa numai 81 RON / an, în timp ce abonamentul Premium, 423 RON / an.

8 din 10 români suferă de gingivită sau chiar paradontoză; „Este boala care te lasă fără dinți”

Opt din zece români suferă de gingivită, o fază incipientă a bolii paradontale, care se manifestă printr-o inflamație superficială a gingiilor ce apare din cauza bacteriilor din cavitatea bucală. Netratată, gingivita poate continua spre paradontoză, unde avem de-a face cu inflamarea parodonțiului, țesutul care susține și fixează dinții în osul maxilarului, și care, într-un final, poate cauza pierderea dinților.

„Osul dinților se retrage, astfel că bacteriile îl afectează, în asa fel incât dinții ajung să pice de pe arcade. Paradontoza este, la propriu, boala gingivală care te lasă fără dinți. Mulți medici dentiști susțin că nu există tratament – spunându-le pacienților ca nu se mai poate face nimic. Există protocoale unice pe care noi, la Life Dental Spa, le avem și le aplicăm cu succes – sunt anumite tratamente ce au la bază laserul dentar și care duc la stoparea problemelor gingivale, dacă sunt detectate din timp”, a adăugat Dr. Cristina Obreja.

Igiena orală precară este cauza principală a parodontozei, iar placa bacteriană și tartrul sunt responsabile în mod direct de apariția bolii parodontale.

„Periajul zilnic, atât dimineața, cât și seara, îndepărtează placa bacteriană. Având obiceiuri nesănătoase și nici o tehnică corectă de periaj, putem dezvolta tartru, care nu se îndepărtează printr-un simplu periaj și este nevoie de intervenția medicului dentist care elimină aceste depuneri, prin detrartraj realizat prin ultrasunete. Există și situații când putem avea o predispoziție la dezvoltarea gingivitei, fie genetic, fie din cauza unor factori externi (accidentări, muscătură greșită), de aceea este importantă vizita periodică la medicul dentist, pentru a ține sub control orice risc”, a completat Dr. Cristina Obreja.

România, pe ultimele locuri la igiena orală în Europa: ce soluții avem pentru o dantură sănătoasă

România se află pe ultimele locuri în Uniunea Europeană când vine vorba de igiena orală, iar deprinderile unei danturi sănătoase ar trebui să aibă loc încă din copilărie, susține Dr. Cristina Obreja.

„Sunt ingrijorată să vad la noi în cabinete copii cu probleme dentare grave, ce ar fi putut fi evitate printr-o vizită periodică în cabinetele de specialitate, în care s-ar fi putut observa anumite probleme sau determina gravitatea acestora din timp. Stim cu toții că prevenția întotdeauna este mai ieftină decât tratarea și orice amânare în rezolvarea anumitor probleme va duce, în final, la costuri mult mai mari. Noi recomandăm tuturor pacienților noștri cu copii o vizită într-un cabinet medical începând cu vârsta de 2-3 ani. Igiena orală se învață și în cabinetele stomatologice, dar mai ales acasă, și ea trebuie realizată corect atât dimineața, cât și seara”, a declarat Dr. Cristina Obreja.

Potrivit specialistului Life Dental Spa, în Danemarca, de exemplu, pacienții, inclusiv copiii, merg din șase în șase luni la o consultație dentară, iar nordicii sunt printre europenii cu cele mai puține probleme dentare, tocmai datorită obiceiului de a preveni din timp orice problemă.

„Controlul periodic la dentist, nu o dată la 3-4 ani, ci din 6 în 6 luni, este cea mai bună soluție pentru o dantură fără probleme. O sănătate bună a dinților temporari, la copii, asigură o sănătate bună și dinților permanenți. Prevenția în stomatologie este cel mai ieftin tratament, de aceea încurajăm românii să viziteze un medic dentist de cel puțin două ori pe an. Acest obicei sănătos și practicat cu succes în Occident ne va ajuta să minimizăm riscurile de a dezvolta probleme dentare sau de a avea probleme grave și extrem de costisitoare, în final”, a adăugat Dr. Cristina Obreja.

***

Despre Life Dental Spa

Fondat în anul 2008, Life Dental Spa (www.lifedentalspa.ro) este un concept nou de clinici stomatologice pe piața din România, care oferă tratamente dentare fără durere, prin intermediul laserului de precizie ridicată. Tehnologia, brevetată în Statele Unite ale Americii, oferă acum și pacienților din România servicii și tratamente dentare de înaltă calitate la prețuri accesibile.

Cu o echipă de 80 de specialiști în medicină dentară, în 10 clinici la nivelul întregii țări, Life Dental Spa este lider pe piața din România în tratarea afecțiunilor dentare fără durere, prin intermediul laserului. Printre serviciile oferite de Life Dental Spa se numără realizarea tratamentelor fără durere, folosirea materialelor biocompatibile, stomatologia Holistică, dinți ficși în 24 de ore, paradontologie, implantologie laser, endodonție, protetică, profilaxie, pedodonție, ortodonție, estetică dentară sau chirugie dentară cu laser.

Zeci de mii de pacienți trec anual pragul celor 10 clinici Life Dental Spa din București (Victoriei, Magheru, Unirii), Iași, Cluj-Napoca, Oradea, Brașov, Arad, Sibiu sau Pitești.

[1] https://www.lifedentalspa.ro/abonamente-stomatologice-life-dental-spa/