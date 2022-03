Primăria Liteni a început în forță acest an, având deschise peste 20 de șantiere la investițiile care se realizează în acest oraș atât din fonduri locale, cât și din cele guvernamentale și europene. Primarul din Liteni, Tomiță Onisii, a declarat că în ceea ce privește proiectele finanțate și Programul Național de Dezvoltare Locală, acestea sunt aproape de finalizare, cele mai multe investiții realizându-se la unitățile de învățământ. „Se lucrează pe toate segmentele și la școli, grădiniță. Zic eu că până la începerea noului an școlar grădinița de la Roșcani va fi gata. Școala și grădinița de la Corni la fel. Mai avem doar un corp de școală la Rotunda, la care după schimbarea legislației a trebuit înființăm un cabinet medical și să obținem avizul de la DSP. Și am găsit o soluție ca o sală de clasă să o compartimentăm și să amenajăm acest cabinet medical. Am primit aviz de la DSP și așteptăm să întocmească reactualizarea proiectului și devizul și să reușim să încheiem proiectele pe PNDL”, a precizat Tomiță Onisii. El a precizat că se lucrează și la baza sportivă, iar până în această vară va fi finalizată și noua clădire.

Primarul din Liteni a adăugat că la grădinița cu program prelungit din Liteni lucrările sunt finalizate, iar la finalul acestei luni ar urma să fie semnat procesul verbal de recepție pentru a începe procedurile de acreditare ARACIP. „La finalul lunii martie ar trebui să avem recepția pentru a avea efectiv ultima șansă să o putem acredita ARACIP și să începem cursurile din septembrie. Asta este legislația la noi și trebuie să o respectă. Nu mi se pare chiar în regulă dar asta e. Trebuie să încercăm să urgentăm lucrurile și dacă o să ne iasă o începem activitatea din septembrie, dacă nu trebuie să mai stăm un an. Nu avem ce face. Dar ne trebuie procesul verbal de finalizare a lucrărilor pentru că altfel nu putem lansa procedurile pentru acreditate”, a arătat Tomiță Onisii.

El a mai precizat că în momentul de față se lucrează și la cei șapte kilometri de drumuri calamitate. „Aici chiar se lucrează foarte bine, iar în această perioadă cu zile mai reci s-a cofrat pentru că sunt anumite zone unde trebuie făcute ziduri de apărare. Și așteptăm să revină zilele călduroase să poată continua”, a spus primarul din Liteni. Tomiță Onisii a adăugat că o altă investiție începută este modernizarea unui drum de 1,5 kilometri din satul Rotunda, realizată din fonduri proprii ale primăriei. Onisii a arătat că pentru acest proiect a fost semnat și contractul cu dirigintele de șantier.

„În ceea ce privește celelalte investiții, la sala de sport se lucrează într-un ritm intens, la centrul medical mai au vreo 30 de zile să termine proiectul tehnic și efectiv să vină să se apuce de lucru. Asocierea dintre firma de construcție Maghebo din Câmpulung Moldovenesc și firma de proiectare mai au termen să finalizeze documentația tehnică și efectiv să se apuce de lucru”, a mai declarat primarul orașului Liteni. El a spus că a semnat contractele de execuție a lucrărilor pentru proiectul de modernizare a iluminatului public din Liteni, prin care vor fi schimbate peste 1.000 de lămpi de iluminat, precum și pentru proiectul european prin care vor fi achiziționate materiale de igienă și dezinfecție pentru școli. Tomiță Onisii a declarat că urmează să fie semnat și contractul pentru achiziția de calculatoare, tablete, laptopuri și alte echipamente pentru dotarea școlilor, din fonduri europene.

„Acum suntem în ultima etapă și am cerut niște clarificări la proiectul european, pe axa 10, prin care se va construi un corp nou de școală în Liteni și va mai dura puțin până va fi declarat să declarăm câștigătorul și efectiv să începem și aici să construit. De asemenea, pe Axa 13, tot pe fonduri europene, depus documentația și am luat avizele necesare, acesta fiind cel mai mare proiect care se realizează în Liteni, care include, printre altele, construcția unei nou case de cultură, amenajarea de spații verzi, precum și asfaltarea a opt kilometri de drumuri.

La acest proiect trebuie spus că inițial avea o valoare de 5,5 milioane de euro. 5 milioane era suma maximă care se asigura din fonduri europene și 500.000 era parte de cotă de cofinanțare. Dar în urma actualizării devizului, cu noile prețuri, întregul proiect ajunge undeva la 9 milioane de euro. Sunt patru milioane de euro care trebuie să le punem noi. E o sumă foarte mare și o să vedem cum o acoperim. E o sumă mare, dar e un proiect la care o să încerc absolut tot și cu siguranță o să găsim soluții să le finalizăm”, a precizat Tomiță Onisii.

În final, el a ținut să le mulțumească tuturor angajaților primăriei Liteni pentru implicarea în promovarea și realizarea proiectelor de investiții din acest oraș, subliniind că „e o muncă fantastică și o răspundere foarte mare. Încercăm să facem tot ceea ce depinde de noi, să dezvoltăm orașul și să creăm o viață cât mai bună locuitorilor din Liteni”.