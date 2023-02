Lora (40 de ani) și Ionuț Ghenu (36 de ani) trăiesc o frumoasă poveste de iubire, de aproape opt ani! Cei doi au avut un început de relație tumultos, mai ales că vedeta venea după un divorț fulger de Dan Badea. Într-un interviu acordat recent, blondina și-a deschis sufletul și le-a povestit tuturor cât de greu i-a fost atunci când s-a aflat despre separarea definitivă de vedeta de la Antena 1, notează click.ro.

„A fost atât de nedrept tot ceea ce am trăit o perioadă lungă de timp, încât pur și simplu nu am mai considerat că merita cineva acces la adevărul nostru. Se spune că ce este mai la îndemână să creadă cineva, ce e mai familiar sau apropiat de temerile lui aia va crede. S-au făcut mulți bani pe suferința mea și a familiei mele și încă mă doare când mă gândesc că nimănui nu i-a păsat că aveam o mamă bolnavă, care s-a consumat enorm când primea cele mai urâte mesaje despre copilul ei. Felicit orice femeie care are curajul să divorțeze. Nimeni nu pleacă de bine, oricum s-ar vedea din exterior.”, a spus Lora pentru revista Viva, conform sursei citate.

