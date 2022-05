Se anunță a fi o vară efervescentă pentru iubitorii de muzică live! We Love Music Festival, cel mai tare festival al verii 2022 aduce pe scena din Râmnicu Vâlcea nume sonore din muzica românească și internațională.

Pe scena festivalului va urca, printre alții, Lou Bega, care a făcut istorie în muzica internațională cu super hituri precum „Mambo No. 5″, „Sweet Like Cola” și multe altele, scrie click.ro.

Pe lângă Lou Bega, pe scena festivalului vor urca peste 30 de artiști români și internaționali, nume sonore precum Ronan Keating, ATB, Jay Sean, Outlandish, Ricchi e Poveri, Blue, 3 Sud Est, Connect-R, Dr Alban, Nana, Haddaway, Oceana, Ottawan, DJ Project, Arsenie ex. O-Zone, N&D, Melody Thornton ex. Pussycat Dolls, Class, LA, Body & Soul, Sweet Kiss, Alessandro Canino, Giorgio Ciabattoni și alții.

Festivalul se desfășoară pe parcursul a 4 zile, între 18 și 21 august, în aer liber, într-un loc de poveste, Platoul Fețeni din Râmnicu Vâlcea, chiar la marginea pădurii. Publicul se va bucura să audă live cele mai tari hituri din anii 2000 și nu numai, mai notează sursa citată.

Află mai multe și vezi ce a spus Lou Bega, accesând: https://click.ro/vedete/vedete-internationale/lou-bega-vine-in-romania-vara-aceasta-636962.html