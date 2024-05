Candidatul PNL la funcția de primar al municipiului Suceava, actualul viceprimar Lucian Harșovschi, și-a format o echipă de campioni: campioni în sport, campioni în educație, campioni în ceea ce fac acolo unde profesează. Unul dintre aceștia este Sorin Mihalescul. Sorin Mihalescul are 43 de ani și în fiecare săptămână, o zi o muncește gratuit în folosul comunității voluntar. Sportiv de performanță, multiplu campion național și medaliat mondial 2018 la Kickbox, implicat în fiecare an la Autism24h, cursa de 100 km alergare în scop caritabil pentru copiii cu autism, de 3 ani pe primul loc. Voluntar în pandemie în prima linie la spital timp de 3 luni, pompier voluntar de 5 ani.

“M-am alăturat echipei lui Lucian pentru că vreau să ajut comunitatea în continuare. Lucian are experiență în administrația publică, abilități de comunicare excelente și empatie, are o viziune clară asupra proiectelor de modernizare a orașului, ce a început sunt sigur că va duce la bun sfârșit. Este o persoană dedicată și are calități remarcabile de lider.”