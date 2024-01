David Pușcaș (29 de ani) a fost înfiat de Luminița Anghel (55 de ani) de la vârsta de doi anișori, atunci când era căsătorită cu Marcel Pușcaș. Relația lor mamă – fiu părea că merge pe un făgaș destul de bun, însă, în momentul când tânărul a ajuns la vârsta adolescenței, cei doi au început să se certe și să își reproșeze diverse lucruri fix ca la ușa cortului. Certuri și reproșuri care au fost duse în spațiul public, în diferite emisiuni tv, notează click.ro.

Războaiele verbale pe care le-au avut cei doi, ani de zile, se pare că au reușit să destrame relația lor definitiv. Contactat de Click!, David Pușcaș a mărturisit că suferă enorm din cauză că nu mai vorbește cu Luminița Anghel. Ba mai mult, se pare că el și-ar dori o reîmpăcare cu mama sa adoptivă, însă artista a rupt orice legătură cu el.

„Nu am mai vorbit de opt ani cu ea. Nu i-am mai auzit vocea de foarte mulți ani dar o simt lângă mine mereu și o port în suflet în tot ceea ce fac. Sper că este bine unde este ea. Să o caut? Unde să o caut prin oraș? Mă are la block peste tot, doar pe Facebook o mai am, în rest nimic”, a declarat David Pușcaș pentru Click!

Sursa foto: Facebook

