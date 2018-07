A treia ediție a Lunii Diasporei va începe sâmbătă, 28 iulie, cu prezentarea poveștilor de succes ale sucevenilor plecați în străinătate. Manifestările din cadrul Lunii Diasporei sunt organizate de Consiliul Județean Suceava, și vor debuta astăzi, de la ora 10:00, în sala Bucovina a Palatului Administrativ. Astfel, între orele 10:00 și 12:30 va avea loc prezentarea poveștilor de succes precum și decernarea de către președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur, a distincțiilor „Meritul Bucovinei”. La eveniment vor participa suceveni de pe toate continentele, din SUA, Canada, China, Israel, Noua Zeelandă, și din foarte multe țări europene, printre care Anglia, Germania, Franța, Spania, Italia, Belgia, Grecia sau Austria.

Evenimentele vor continua la Biblioteca Bucovinei I.G. Sbiera, unde de la ora 12:30 va avea loc o lansare de carte și vernisajul expoziției dedicate Marii Uniri. Între orele 13:30 și 14:30, la Muzeul Bucovinei va avea loc vernisajul expoziției „Dor de casă”.

Începând cu ora 16:00, sucevenii din Diaspora vor vizita Cetatea de Scaun a Sucevei. Prima zi din „Luna Diasporei” se va încheia în Muzeul Satului Bucovinean, acolo unde între orele 17:00 și 19:00 va avea loc un spectacol susținut de formații artistice din România, Polonia, Ungaria şi Ucraina, participante la Festivalul Internațional de Folclor Întâlniri Bucovinene, ediția a XXIX-a.

