Primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că au început lucrările de pictură la Catedrala Nașterea Domnului de pe Mărășești. El a precizat că municipalitatea a acordat 500.000 de lei pentru începerea acestor lucrări care sînt de anvergură și se vor întinde pe mai mulți ani. Primarul Lungu a spus: „Catedrala este o carte de vizită pentru Suceava, așa cum se întîmplă în toate orașele din lumea civilizată”.

