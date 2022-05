Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, și-a început conferința de presă de astăzi prin a-și cere scuze de la populație pentru disconfortul creat de sistarea temporară a furnizării apei calde. ”Este o problemă de forță majoră. Trebuie să terminăm până la 30 iunie tronsonul doi al rutei alternative Suceava-Botoșani și e nevoie urgentă de înlocuirea conductelor de termoficare pe strada Apeductului. Lucrarea s-a făcut numai trebuie făcute racordurile și alte lucrări adiacente. În aecastă seară am angajamentul formațiilor de lucru de la Thermonet că vor finaliza lucrarea din punct de vedere termomecanic și vor trece la umplerea circuitelor. Sper ca sîmbătă dimineață să avem din nou apă caldă în oraș. A fost o lucrare necesară care trebuie făcută încă de la începutul lunii mai”,a declarat Lungu. Sistarea furnizării apei calde s-a făcut aproape în tot orașul cu excepția cartierului Burdujeni.

