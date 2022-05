Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat astăzi că săptămâna viitoare se va vaccina cu doza a patra de vaccin anticovid. ”A început campania de vaccinare cu doza a patra. Sunt unul din cei care mă voi vaccina a cu doza a patra. Eu am făcut primele trei doze și îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am fost bolnav până în prezent nu am avut nici un fel de reacție negativă. Ca atare săptămâna viitoare o să mă vaccinez și cu doza a patra”, a declarat Lungu.