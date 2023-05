Primarul Sucevei Ion Lungu a anunțat astăzi ca se lucreaza destul de bine la Ruta Alternativă Cartier Europa -Ipotesti, arătând ca aceasta ruta este foarte importantă pentru accesul in cartier.

„In acest an vom finaliza toate lucrarile in Cartierul Europa,aducțiune gaz metan +asfaltare celelalte străzi.

De asemenea vrem sa asfaltam in zona Tătărași străzile Emil Cioran care a fost licitata,Nicolae Titulescu si Petru Comărnescu,care pot fi racordate la aceasta rută alternativă pentru fluidizarea traficului rutier in zonă”, a apus Lungu.