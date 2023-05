Social democrații suceveni au remis presei un comunicat în care au ironizat faptul că lucrările la axialul Suceava-Dolhasca nu se mai termină arătând că specialiști ai NASA doresc să testeze pe drumul DJ 208A Suceava-Dolhasca viitorul rover ce va fi trimis pe Lună/Marte”. Redă comnicatul integral:

”Văd că s-a deschis sezonul premiilor și al diplomelor de excelență. PROBABIL că nu știați: județul Suceava este pe cale să primească un nou premiu. După ploaia de diplome pentru cine e mai smart, cel mai verde, care e cea mai destinație turistică, vine rândul celor de la NASA – celebra agenție spațială americană care se pregătesc să ofere o diplomă de mulțumire. Reputații specialiști ai agenției doresc să testeze pe drumul DJ 208A Suceava-Dolhasca viitorul rover ce va fi trimis pe Lună/Marte și sunt ferm convinși că după testul de anduranță de pe acest drum, vehicolul va face față cu brio în misiunile cosmice unde nu va fi supus la același număr de denivelări și cratere decât după o indelungă utilizare. Se pare că cei de la NASA ar fi identificat zona de test cu ajutorul cosmonauților de pe stația orbitală, care au văzut gropile de la distanța de 300 km. Existența acestui premiu ipotetic poate fi singura explicație plauzibilă pentru faptul că Consiliul Județean nu e în stare să termine modernizarea a 74 km de drum pentru care are finanțarea asigurată încă din 2016. Adică de 7 ani – dacă făceau câte 10,5 km/an, azi era gata. Licitația din primăvara asta, care a readus în șantier aceeași firmă îndepărtată cu tam-tam și miros de șpagă anul trecut, dă ca termen de finalizare a lucrărilor rămase 15 luni. Adică taman în campania electorală de la anul, să aibă din nou dl. Flutur unde să taie „pamblici”.

Problema e că accesul la finanțarea obținută de la UE se termină fix peste 7 luni, iar restul lucrărilor vor fi făcute pe banii sucevenilor. Și asta în cel mai bun caz, dacă nu va trebui să dăm toți banii înapoi pe intregul proiect, inclusiv pe jumătatea finalizată deja de partenerii din județul Iași”.

Ioan Cristian Șologon – secretar executiv PSD