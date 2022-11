Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a anunțat astăzi că vrea să înființeze la nivelul instituției o Comisie de estetică în urbanism în subordinea Comisiei tehnice de urbanism. Ideea a venit în urma unor discuții pe care le-a avut cu cei de la Ordinul Arhitecților. Lungu i-a invitat în această comisie pe toți cei care doresc inclusiv pe criticii săi de pe facebook. ”Îi invit aici pe toți cei ce vor să participe inclusiv pe domnul Beny Atodiresei care știu că e specialist în urbanism și toată ziua își spune punctele de vedere pe facebook. Nu mă deranjează chiar la modul sincer fără nici un fe lde patimă dacă are soluții în urbanismul sucevean să vină la Primărie”, a spus Lungu.

