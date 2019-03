Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, vrea ca în noul exercițiu financiar 2021-2027, să promoveze proiecte pe Asociația ”Moldova se dezvoltă” pe noul instrument de finanțare al Uniunii Europene, Investiții Teritoriale Integrate (ITI). Lungu a avut sâmbătă dimineață la București discuții pe această temă cu Manfred Weber, candidatul popularilor europeni la șefia Comisiei Europene și cu europarlamentarul Siegfried Mureșan. ”Am participat în această dimineață, anterior începerii Summit-ului Partidului Popular European, de la București, la o întâlnire cu Manfred Weber, candidatul popularilor europeni la șefia Comisiei Europene, cu șanse foarte mari de a fi viitorul șef al Comisiei Europene. Sperăm ca în noul exercițiu financiar – 2021-2027, să putem promova proiecte pe noul instrument de finanțare al Uniunii Europene – INVESTIȚII TERITORIALE INTEGRATE (ITI), să putem depune acest tip de proiecte pe ASOCIAȚIA MOLDOVA se DEZVOLTĂ. În urma discuțiilor, am convenit cu europarlamentarul Siegfried Mureșan să înaintăm o solicitare scrisă în acest sens. Vom insista și la Guvernul României și la Bruxelles, să putem promova aceste proiecte de dezvoltare integrată a zonei noastre”, a spus Ion Lungu.

