Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a depus joi la Agenția de Dezvoltare Regională Nord Est de la Piatra Neamț, lista cu proiecte în valoare de 30 de milioane de euro care vor fi finanțate din fonduri europene. ”Am participat la ședința Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord -Est, unde am discutat despre evoluția Programului Operațional Regional 2014-2020, în Regiunea Nord -Est. Municipiul Suceava a depus lista cu proiecte principale şi de rezervă, care au fost avizate la ADR Nord Est și sunt trimise la Autoritatea de Management (AM POR) Bucuresti, unde sperăm să fie aprobate în această lună. Am avut o discuție cu doamna Iulia Șerban, de la Directoratul General pentru Dezvoltare Europeană, de la Comisia Europeană, pe tema urgentării accesării fondurilor europene în perioada 2014-2020”,a declarat Ion Lungu.