Primarul Sucevei, Ion Lungu, a fost vineri la Ministerul Fondurilor Europene, unde a semnat contractul de finanțare pentru pregătirea înființării Grupului de Acțiune Locală- GAL URBAN Suceava. GAL-ul va avea posibilitatea de a accesa 7 milioane de euro. Primarul a scris pe pagina sa de Facebook că pentru atragerea finanțării vor fi promovate proiecte pentru modernizarea de drumuri și reabilitarea ori construirea de locuințe sociale. Investițiile ar urma să fie realizate în Ițcani, în Burdujeni-Sat, în zona Laniște de la ieșirea din Suceava spre Botoșani și pe strada Aleea Dumbrăvii.

, 10.0 out of 10 based on 1 rating