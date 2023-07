Mădălina Crețan și Nosfe au avut o nuntă atipică. Deși nu au urmat modelul tradițional în totalitate, pe cei doi nu i-au interesat părerile necerute și și-au organizat nunta după bunul plac. Cât despre ținute, acestea au fost în mare parte din jeanși, urmând ca Mădălina să explice, ulterior, ce a stat în spatele deciziei lor.

„Uite, am să-ți spun un secret, cred că în premieră la tine. E posibil să mai fi scris pe blog despre chestia asta. Este foarte adevărat că ne-am dorit în primul rând să nu cheltuim sume fantasmagorice pe costumația noastră de nuntă, pentru că noi suntem și am fost foarte practici. Și mie se pare în continuare mie, asta nu înseamnă neapărat general valabil pentru toată lumea, aberant să cheltui mii de euro pentru o ținută pe care dup-aia o pui pe un umeraș, într-un loc, și moare acolo. Și am vrut, cumva, să iasă altfel. Rochia mea de mireasă este, de fapt, un halat de plajă, foarte fancy, de la un magazin fancy, dar care a costat 1.000 de lei, nu mii de euro, sub care mi-am pus o salopetă albă, simplă, de la un magazin de haine pe care-l folosim cu toții aproape zilnic. Și da, gecile de blugi pe deasupra, pe care ne-am dorit foarte tare să fie mesajul din piesa „Condimente”, a mărturisit Mădălina Crețan, în urmă cu ceva timp, când a fost invitată în emisiunea online „În Oglindă”, moderată de Mihai Ghiță.

