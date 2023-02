Mădălina Crețan, soția regretatului rapper NOSFE, îi simte prezența soțului său în casă chiar dacă sufletul său acum s-a înălțat la Cer. Contactată de Click!, aceasta ne-a mărturisit că recent a simțit o mână caldă pe umărul ei din partea sufletului său pereche. Ba mai mult, are momente când îl simte alături de ea prin casă.

„Relația dintre mine și NOSFE este mai specială acum. Nu prea aș vrea să dezvolt subiectul, că după aceea o să mă creadă lumea nebună și nu este așa. El nu mi s-a arătat până acum în vise, ci prin alt mod….de exemplu am simțit, într-o zi, cum îmi pune cineva o mână caldă pe umărul meu și am știut că este a lui, plus că vorbesc despre el în fiecare zi și simt că este în casă alături de mine. Nu am cum să trec peste așa ceva. Nu vreau să mă plâng că îmi este greu, încerc să dau oamenilor doar pozitivitate, nu vreau să vorbesc despre necazurile mele. Acum sunt și cu studioul, vreau să duc mai departe ce a lăsat soțul meu, piesele sale, totul în memoria lui, pentru că a muncit foarte mult NOSFE pentru asta. Așa că pe 14 februarie, chiar de Ziua Îndrăgostiților, o să se lanseze melodia “Nemuritorii” unde este NOSFE și Liviu Teodorescu, în colaborare. Cred că o să se regăsească multe persoane în acea melodie, o să vedeți”, a declarat pentru Click! Mădălina Crețan.

