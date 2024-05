Candidatul Alianței Dreapta Unită (USR, PMP, Forța Dreptei) la funcția de primar al municipiului Suceava, Marian Andronache, a constatat că ”oamenii vor ceva diferit, vor o conducere nouă care să le merite încrederea, care este de mare preț”. El a ținut să le transmită tuturor celor care nu și-au pierdut speranța într-un viitor mai bun că el și echipa sa se vor ține de fiecare plan și proiect propus. ”O zi de vorbă cu sucevenii. Wow! Cum se simte așteptarea în aer! Oamenii vor ceva diferit, vor o conducere nouă care să le merite încrederea, care este de mare preț. Sucevenii sunt oameni isteți, nu se lasă ușor amăgiți de promisiuni goale înainte de alegeri. Ce rost ar avea să votezi dacă nu există responsabilitate pentru promisiunile făcute? Vreau să transmit tuturor celor care nu și-au pierdut speranța într-un viitor mai bun că eu și echipa mea ne vom ține de fiecare plan și proiect propus. Și dacă lucrurile nu merg așa cum trebuie, voi da un pas în spate. Lupt pentru un oraș echitabil, pentru o conducere transparentă și pentru cetățeni mulțumiți!”, a transmis Marian Andronache.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating