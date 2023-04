Din 24 aprilie, în premieră și în exclusivitate în România, serialul „Django” (2023), un western complet diferit de canoanele genului, va fi disponibil online în Aplicația Focus Sat și difuzat de Focus Sat TV, cu episoade în premieră în zilele de luni și joi de la 21:30. O producție europeană de amploare filmată integral în țara noastră, povestea TV are la bază filmul omonim din 1966, un western spaghetti care i-a lansat cariera actorului Franco Nero și care l-a inspirat pe Quentin Tarantino să facă „Django dezlănțuit” (2012).

„Django” este un western incluziv, contemporan care pune într-o lumină nouă standardele acestui gen cinematografic printr-o distribuție cu nume sonore și o linie narativă în care personajul negativ este unul feminin. Serialul spune povestea pistolarului Django (Matthias Schoenaerts, din „The Danish Girl”, „Rust and Bone” și „Amsterdam”) care își caută neobosit fiica, Sarah (Lisa Vicari, din „Dark”). Aceasta este singura supraviețuitoare a masacrului familiei sale cu șapte ani în urmă.

O descoperă în New Babylon, un oraș multi-etnic, condus de vizionarul John Ellis (Nicholas Pinnock, din „Captain America: First Avenger”, „For Life” și „Marcella”). Elizabeth Thurmann (Noomi Rapace, din adaptarea originală a trilogiei scandinave Millennium, „Sherlock Holmes: A Game of Shadows” și „Prometheus”), a.k.a. Doamna din Elmdale, este o puritană care vrea să șteargă comunitatea utopică de pe fața pământului. Așa că Django devine rapid un aliat al proscrișilor din New Babylon, iar confruntarea violentă care urmează amenință să scoată la iveală secrete adânc îngropate.

Serialul a fost filmat integral în România timp de 27 de săptămâni, în timpul pandemiei, ceea ce a îngreunat și mai mult producția. Printre provocările echipei s-au numărat deplasarea prin țară (uneori la distanțe de peste 400 de km, în doar 24 de ore), pregătirea și construcția decorurilor în 3-4 locuri în același timp și realizarea costumelor într-un ritm extrem de alert. Din distribuție fac parte și actori români: Mihai Sandu Gruia, Gabriel Spahiu, Bogdan Farcaș, Aida Economu, Claudiu Trandafir, Tiberiu Harsan și Cătălin Constantin Gheorghe.

Toate costumele personajelor principale au fost create special pentru acest serial, iar cele închiriate sau cumpărate au trecut prin procedee de patină realizate în întregime de echipa română. În plus, caii actorilor principali au fost aduși din Spania, iar restul de la diverse herghelii din Brașov și București. „Django” a avut o echipă internațională din România, Marea Britanie, SUA, Canada, Belgia, Suedia, Germania, Franța, Italia, Ucraina și Croația. Iar rezultatul este cea mai complexă serie TV realizată în țara noastră, până acum! Serialul este o producţie CANAL+ şi Sky Studios, realizată de Cattleya (Italia), Atlantique Productions (Franţa), în colaborare cu Odeon Fiction (Germania), StudioCanal (Franţa) şi Frame Film (România).

Pe 24 aprilie, primele două episoade ale serialului „Django” vor intra în Biblioteca VOD din Aplicația Focus Sat și vor putea fi vizionate oricând și de oriunde, de pe orice tip de dispozitiv smart. Iubitorii serialelor europene pot explora Biblioteca VOD din Aplicația Focus Sat în care vor descoperi universul captivant Canal+ Original. Cei care nu sunt clienți Focus Sat au posibilitatea să testeze gratuit timp de 7 zile Aplicația Focus Sat.

Despre Focus Sat

