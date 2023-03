După premiera de succes din Franța (unde este difuzat de CANAL+), noul serial western „Django” va fi difuzat pentru prima dată în luna aprilie și în alte țări europene, inclusiv în România prin intermediul Focus Sat. Producția filmată integral în România este un western original cu o distribuție incluzivă, care cuprinde nume celebre precum Matthias Schoenaerts, Noomi Rapace, Lisa Vicari, Nicholas Pinnock și promite să ofere o experiență TV de neuitat.

O co-producție Sky Atlantic și CANAL+, serialul „Django” este inspirat de filmul italian omonim regizat de Sergio Corbucci (din 1966), un western spaghetti care i-a lansat cariera actorului italian Franco Nero și care l-a inspirat pe Quentin Tarantino să creeze „Django dezlănțuit” (2012). După lansarea din Franța prin intermediul CANAL+, cele 10 episoade vor avea premiera și în alte țări europene, precum România, Ungaria, Belgia, Țările de Jos și nu numai. Din 24 aprilie serialul este disponibil publicului român în aplicația Focus Sat și la Focus Sat TV (câte două noi episoade în zilele de luni și joi de la ora 21:30). Chiar și cei care nu sunt încă clienți Focus Sat pot vedea serialul testând gratuit aplicația Focus Sat timp de 7 zile.

Acțiunea serialului „Django” are loc în Vestul Sălbatic (în anii 1860-1870) și spune povestea lui

Django, un pistolar taciturn și enigmatic care ajunge în New Babylon, un oraș al proscrișilor în care toate rasele și credințele sunt acceptate. Bântuit de uciderea familiei sale în urmă cu opt ani, în timpul Războiului Civil, Django află ca Sarah, fiica lui, este încă în viață și că a supraviețuit masacrului. Fusese salvată de John Ellis, întemeietorul orașului, un bărbat de culoare, care a crescut-o alături de cei trei fii ai lui. Dar Sarah, acum o femeie în toată firea, îi cere tatălui ei să plece. Se teme că prezența lui îi pune în pericol noua famile și orașul. Însă Django nu vrea să își piardă fiica pentru a doua oară.

Având o distribuție cu nume sonore serialul „Django” promite să ne ofere o poveste plină de răsturnări de situație care alternează cu momente de emoții profunde. Premiat pentru rolurile sale din „The Danish Girl” și „Rust and bone”, actorul belgian Matthias Schoenaerts interpretează rolul titular. Nicholas Pinnock, cunoscut pentru rolul său din „Captain America: The First Avenger”, îl joacă pe aliatul său, John Ellis – fondatorul orașului New Babylon. Sarah este interpretată de Lisa Vicari, cunoscută din serialul „Dark”. Noomi Rapace (nominalizată la premiul BAFTA, pentru rolul din producția originală scandinavă „The Girl with the dragon tatoo”) este necruțătoarea Elizabeth Thurmann, care nu se va opri până nu va avea inima lui John Ellis în propriile mâini.

Regizorii serialului sunt Francesca Comencini („Gomora”), David Evans („Downtown Abbey”) și Enrico Maria Artale („Romulus”). Aceștia au conceput „Django” ca pe un western psihologic, feminist și contemporan. În viziunea Francescăi Comencini rolurile sunt inversate pe fundalul unei societăți în care diversitatea este văzută de unii ca o oportunitate pentru viitor, iar de alții ca o amenințare. Un protagonist masculin care se luptă cu emoțiile sale, un personaj antagonist feminin care se dovedește a fi cea mai înverșunată apărătoare a ordinii patriarhale. Noua abordare a Vestului Sălbatic este pusă într-un context incredibil de actual. Toate acestea sunt învăluite într-un stil vizual captivant și înzestrate cu un ritm frenetic, printre împușcături, spânzurări și peisaje minunat de sălbatice.

Cele 10 episoade au fost filmate integral în România, în perioada mai-noiembrie 2021, în numeroase regiuni din țară: în zona Brașovului (în craterul vulcanului stins din satul Racoş), Râșnov, Zărnești, în studiourile Castel Film, Frame Studios și Buftea Studios, în Dobrogea (Munții Măcin, Cheile Dobrogei, malul Mării Negre), la Vulcanii noroioși, dar și în împrejurimile Bucureștiului, la Potigrafu și Călugăreni. Filmările au durat 27 de săptămâni (153 de zile și nopți) și s-au construit platouri în 20 de locuri complet naturale (inclusiv 54 de case). Craterul vulcanului Racoș a fost transformat complet în orășelul western New Babylon. Echipa a folosit lemn vechi – cumpărat de la sătenii din zonă, pentru a păstra patina timpului și a ține cont de sustenabilitate – și metode arhaice, vechi de 150 de ani, pentru a ridica 54 de construcții de lemn de tip western. Scenografii au lucrat aproape trei luni la construcția complexă și au reconstituit cu acuratețe stilul clădirilor din Vestul Sălbatic american.

„Django” este o producție impresionantă, cu 7.000 de figuranți și o echipă internațională compusă din peste 600 de tehnicieni, oameni de producție și actori europeni (din România, Belgia, Suedia, Marea Britanie, Germania, Franța, Italia, Ucraina, Croația, USA și Canada), reprezentând o investiție totală de 40 milioane de euro. Echipa de producție din România a fost cea de la Frame Film, condusă de Andrei Boncea, Claudia Stavrositu și Adrian Codoi. Frame Film este o companie românească de producție de film și televiziune creată de Andrei Boncea și Dragoș Buliga, co-producătorii unora dintre cele mai mari producții cinematografice realizate în România în ultimii 10 ani, precum „Codul asasinului” (în regia lui Martin Campbell, regizorul filmelor din seria James Bond „Agentul 007 contra GoldenEye” și „Casino Royale”, cu Samuel L. Jackson, Michael Keaton și Maggie Q), „Vânătorul de spirite” (regia Dragoș Buliga, cu Armand Assante și Lior Ashkenazi) și producătorii serialelor de televiziune „Atletico Textila”, „Triplusec”, „Ai noștri”, „Las Fierbinți”.

În 24 aprilie primele episoade ale serialul „Django” vor intra în Biblioteca VOD din aplicația Focus Sat și vor putea fi vizionate oricând și de oriunde, de pe orice tip de dispozitiv smart. Iubitorii serialelor europene pot explora Biblioteca VOD din aplicația Focus Sat în care vor descoperi universul captivant Canal+ Original cu personaje aclamate internațional, alături de sute de alte filme, seriale și documentare. Cei care nu sunt clienți Focus Sat au posibilitatea să testeze gratuit aplicația Focus Sat timp de 7 zile.

Mai multe informații despre Focus Sat:

Web: www.focussat.ro

Facebook: https://www.facebook.com/FocusSatRomania