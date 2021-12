Echipe mixte, de salvamontiști și pompieri militari din județul Suceava, de Ziua Națională a României, au urcat în munți, încă de la primele ore ale dimineții pentru a arbora tricolorul pe cele patru vârfuri montane din Țara Dornelor – Giumalău, Omu – Suhard, Pietrosul Călimani și Pietrosul Bistriței.

”Am continuat tradiția colegilor de la Salvamont Vatra Dornei (începută în anul 2010), de a arbora tricolorul pe cele patru vârfuri montane din Țara Dornelor – Giumalău, Omu – Suhard, Pietrosul Călimani și Pietrosul Bistriței.

Echipe mixte, de salvamontiști și pompieri militari, de Ziua Națională a României, au urcat în munți, încă de la primele ore ale dimineții. În ciuda vremii vitrege, cu trasee îngreunate de vântul puternic și de zăpada viscolită, misiunile voluntarilor nu au fost abandonate, iar Tricolorul României a fluturat în munți. Nu i-am uitat nici pe colegii noștri Nathy Jose și Sorin Pandelea, care și-au pierdut viața în urma unei avalanșe, în data de 1 decembrie 2017. Dumnezeu să-i ierte și să-i odihnească în pace! După ce am coborât din munți, ne-am adunat cu toții la mormântul celor doi, Nathy și Sorin, unde am depus coroane și flori, am aprins lumânări și am ținut un moment de reculegere. Momente care ne unesc și ne țin apropiați, pompieri și salvamontiști, dincolo de misiunile comune de salvare. Și pentru care, le mulțumim!”, au transmis pe pagina de socializare pompierii suceveni.