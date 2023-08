Se știe că Bucovina este un ținut al spiritualității străbătut de sute de lăcașuri de cult. Mănăstirile pictate aflate în patrimoniul UNESCO sunt cele mai cunoscute însă județul ascunde multe edificii religioase valoroase unele unice în țară mai puțin cunoscute turiștilor dar chiar și sucevenilor. Unul dintre aceste edificii este Mănăstirea ”Adormirea Macii Domnului” din satul Catrinari, comuna Panaci. Mănăstirea aparține de Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților și se află localizată pe Muntele Păltiniș la altitudinea de 1.426 metri în aria Munților Bistriței într-un peisaj de vis. Ctitorii ei sunt soții Gheorghe și Stela Acatrinei. Prof.dr. Gheorghe Acatrinei care a decedat în anul 2013 a fost în perioada comunismului primar al orașelor Fălticeni și Gura Humorului, secretar al orașelor Dorohoi și Vatra Dornei, secretar al județului Suceava iar după 1990 senator al României. Soția sa, Stela Acatrinei a fost vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava. Ei au ctitorit frumoasa biserică în memoria fiului lor Ionuț-Cristian, decedat la vârsta prunciei în 1995. Lăcașul de cult are o particularitate care îl diferențiază de alte surate ale sale și chiar îl face unic în țară: o catapeteasmă din marmură albă de o frumusețe aparte, copleșitoare. Ea a fost lucrată de sculptorii Coca Nelu Ioan și Borgovan Ovidiu din Ciocănești. În interior se mai află și icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului și o bucată de lemn tăiat dintr-un copac pe care se vede semnul crucii. Construcția complexului monahal s-a efectuat în perioada 2006-2007. Locul pentru biserică a fost sfințit de IPS Pimen pe 2 iunie 2006. Așezământul religios a fost sfințit la 7 octombrie 2007 de IPS Teodosie și resfințit în 2010. Complexul monahal-social se întinde pe 1,52 ha și are o biserică, clopotniță, chilii, un praznicar și anexe gospodărești. Hramul mănăstirii se celebrează în fiecare an în ziua de 15 august. Din anul 2008 toate lucrările de zidire și infrumusețare s-au săvârșit prin grija părintelui Protos Haralampie ajutat de soborul mănăstirii de credincioșii din județul Suceava, din țară și din străinătate.