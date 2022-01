Mănăstirile din Bucovina se află pe lista celor 25 de destinații din lume recomandate de agenția americană de presă Bloomberg pentru 2022. În topul preluat de publicația „Libertatea”, din România mai apar satele de la Dunăre și cele săsești, din Transilvania, Brașovul și Bucureștiul. Agenția Bloomberg notează: „România, care are o suprafață asemănătoare cu statul Utah, este una dintre țările cu cea mai mare diversitate, o variantă mai ieftină pentru cei obișnuiți să viziteze coastele Croației sau ale Muntenegrului. În nord, în Bucovina, se află mănăstirile pictate, în sud sînt satele de pe Dunăre, unde există producători de vinuri fine și bucătari care prepară bucate alese. E o moștenire bogată, care a fost aproape pierdută după 40 de ani de regim comunist”. Potrivit „Libertatea”, editorii Bloomberg menționează și Bucureștiul „plin de viață, cu bulevarde care redobîndesc încet măreția de odinioară și hoteluri de cinci stele, unul fiind deschis anul trecut într-o clădire a fostului palat al Băncii Marmorosch-Blank”. De asemenea, cazări care pot satisface toate cerințele sînt recomandate și în Transilvania, la Criș, în județul Mureș sau în Brașov. Fără să aibă pretenția de a impune vreun clasament, destinațiile de neratat din România sînt plasate de Bloomberg pe poziția a patra, după: Insula Madeira, din Portugalia, Melbourne – Australia și Costalnegre – Mexic.

