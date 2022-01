Un autoturism s-a răsturnat pe partea carosabilă între localitățile Iaslovăț și Milișăuți, informează ISU Suceava.

Intervin pompierii militari ai Detașamentului Rădăuți cu modulul SMURD (autospeciala pentru descarcerare și ambulanța SMURD B2).

Un tânăr în vârstă de 23 de ani a fost preluat de echipajul SMURD și a fost transportat la spital.