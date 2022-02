Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a vizitat astăzi fabrica de încălțăminte Denis din municipiul Suceava concluzionând că ”Fabricat în România” rămâne conceptul economic principal al PSD. ”Fabricat în România” rămâne conceptul nostru economic principal! Cele 4 programe de sprijin care au fost recent lansate vin tocmai să susțină acest proiect! Sunt mândru că astăzi l-am cunoscut pe Ilie Cornea, un antreprenor din Suceava, care a construit de la zero nu doar o fabrică de încălțăminte, ci a reușit să formeze o adevărată comunitate cu cei 400 de angajați. Sunteți o inspirație pentru noi toți!”, a transmis Ciolacu.

El a fost însoțit de secretarul general al PSD, Paul Stănescu, de liderul județean al PSD, senatorul Ioan Stan și de deputata Mirela Elena Adomnicăi.