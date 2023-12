De astăzi, PMP, USR și Forța Dreptei își unesc forțele sub umbrela Alianței Dreapta Unită, semnând un angajament profund față de țară și marcând un pas matur în peisajul politic, a anunțat liderul județean al PMP, Marian Andronache, vicepreședinte național al partidului. ”Această alianță nu e doar un acord rece, ci o promisiune solemnă că vom colabora strâns pentru binele României. Ne propunem să ne unim forțele pentru a opri tăvălugul PSD și PNL, să oferim o alternativă autentică și să aducem schimbarea pe harta țării. În fața unui drum lung și a unui an electoral plin de provocări, ne strângem inimile și ne amintim întotdeauna de motivul pentru care am creat această alianță – pentru că iubim România. Împreună, suntem o dreaptă unită, singura voce puternică și autentică pe eșichierul politic de dreapta, după ce PNL s-a îndepărtat de valorile sale” , a declarat Andronache.