Medicul Paul Turcoman care candidează pentru un loc în Consiliul Local al municipiului Suceava din partea PSD a prezentat astăzi după depunerea listelor la Biroul Electoral Municipal viziunea sa privind sistemul de sănătate. Printre planurile sale se află înființarea a două centre de permanență iar în perspectivă construirea unui spital municipal. ”Mă bucur să fiu în această echipă și consider că Suceava are nevoie de proiecte puse în aplicare pe toate planurile. Fiind medic mă voi focusa pe partea medicală evident. Voi prezenta două din planurile noastre privind activitatea medicală, planurile medicale pentru Suceava și suceveni. Unul dintre planuri este înființarea a minim două centre de permanență. Asta înseamnă crearea a două sedii cu minim cinci medici de familie care vor asigura în regim de gardă urgențele minore pentru suceveni. Pe lângă beneficiul pe care îl aduce, accesibilitatea la serviciile medicale a cetățenilor, un alt beneficiu este și degrevarea de urgențe minore a serviciului de urgență de la Spitalul Județean care pare să fie din ce în ce mai aglomerat. De asemenea, un plan pe termen lung îndrăzneț este construirea unui spital municipal care să deservească în special partea de servicii medicale care sunt deja la maximum forjate în spitalul județean Suceava. Observăm că odată cu înaintarea în știință și tehnică crește și accesibilitatea la serviciile medicale. Avem nevoie constant de o extindere a spațiului de aceea spitalul municipal ar fi binevenit pentru Suceava și suceveni. Pe lângă creșterea cantității serviciilor medicale pentru suceveni consider un beneficiu și implicarea universității în acest proiect prin participarea celor care performează, a studenților fie de la facultatea de medicină generală, fie asistenți medicali sau celelalte facultăți. Deci pe partea de practică a studenților. Inclusiv pe viitor pentru viitorii medici, asistenți medicali un loc de muncă pentru a-i ține în zonă. În felul acesta consider că Suceava și sucevenii vor beneficia din toate punctele de vedere în ce privește partea medicală de beneficii. Doar că acestea menționate înseamnă foarte multă muncă. Viața m-a arătat că se poate. Sunt pregătit și suntem pregătiți ca echipă să ducem la îndeplinire visurile noastre și cred că putem să facem Suceava bine”, a declarat Turcoman.

El se află pe locul doi pe lista PSD pentru Consiliul Local. Candidatul PSD la funcția de primar, Vasile Rîmbu, a precizat că unul dintre cele două centre de permanență va fi înființat în Burdujeni, în fostul cinematograf, iar celălalt este un proiect lăsat de el imediat în vecinătatea DSP Suceava.