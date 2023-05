În această perioadă, la Suceava sunt organizate activități specifice in cadrul ediției a XII-a, a Săptămânii Naționale a Voluntariatului.

Pentru marcarea evenimentului, în cursul zilei de joi, 18 mai, in municipiului Suceava a fost organizat Marşul antiviolenţă, antidrog, antitutun și de prevenire a accidentelor rutiere – ,,Fii conștient, nu dependent” ediția a XII-a, între orele 13:00 – 14:15.

Traseul marșului avizat de Biroul Rutier din cadrul Poliției Municipiului Suceava și autorizat de Primăria Suceava a fost: Stadionul Municipal Suceava, str. Ștefan cel Mare, cu viraj pe la intersecția cu Complex Comercial Bucovina, până în fața Palatului Administrativ.

Punctul culminant al evenimentului l-a reprezentat o simulare a unui accident rutier, pe Esplanada Palatului Administrativ și intervenția forțelor Ministerului Afacerilor Interne în astfel de situații.

Polițiști, pompieri, echipaje de descarcerare, personal SMURD, jandarmi, au simulat intervenția la un eveniment rutier cu victime multiple cu implicarea a două autoturisme. Cu sprijinul partenerilor instituționali au fost prezentate aspecte practice de intervenție și descarcerare, acordare a primului ajutor și cercetare criminalistică a locului faptei. Totodată, cei peste 2000 de participanți la activități (elevi, cadre didactice, dar și alte persoane aflate în zonă) au ținut un moment de reculegere pentru cele 18 persoane decedate în accidente rutiere în cursul acestui an.

Acțiunea a fost organizată de Asociaţia de ajutorare a copiilor şi tinerilor dotaţi, talentaţi şi din sistemul de protecţie a copilului aflat în dificultate „Euroactiv”, Asociaţia „Alecs Group”, Asociaţia „Plai Străbun”, și Inspectoratul de Poliție Județean Suceava, Inspectoratul Școlar Județean Suceava, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Suceava și Inspectoratul de Jandarmi Suceava. Evenimentul se înscrie în programul Săptămânii Naţionale a Voluntariatului 2023, ce se desfășoară în această săptămână 15 – 21 mai 2023. La marșul antiviolență care a precedat simularea accidentului rutier au participat 1570 elevi din 19 unități de învățământ, însoțiți de 93 de cadre didactice și 60 de voluntari ai Asociației ”EUROACTIV” Suceava.

O activitate deosebită a fost prezentată și de catre elevii Școlilor Postliceale Sanitare FEG și de stat, în ceea ce privește măsurile de prim ajutor. Evenimentul a avut ca scop sensibilizarea opiniei publice şi a factorilor de decizie în vederea diminuării obstacolelor şi de prevenire a consumului de droguri si substanțe interzise, a violenței şi a accidentelor rutiere. Evenimentul de simulare a accidentului rutier a fost mediat si prezentat de catre comisar șef de poliție Ionuț Epureanu din cadrul IPJ Suceava, iar recomandările preventive și prezentările au fost asigurate de catre prof. Loredana-Mihaela Ceică – vicepreședinta Asociației ”EUROACTIV”, prof. Tatiana Vîntur – inspector școlar educație permanentă de la IȘJ Suceava, inspector școlar General – domnul Grigore Bocanci de la Inspectoratul Școlar Suceava, Loredana Tiron – psiholog la Centrul cu și Pentru Tine – a transmis un mesaj de prevenirea bullyngului.

În cadrul exercițiului, dupa apelarea numărul de urgență 112, s-au prezentat 3 autospeciale de descarcerare, o ambulanță și de stingere a incendiilor, autospeciale de poliție rutieră,care și-au făcut apariția în fața publicului numeros și au acționat pentru extragerea victimelor din autoturismele accidentate.

Elevii Școlii Postliceale Sanitare FEG au preluat victimele de la Echipajul de salvare și le-au acordat primul ajutor, apoi au efectuat tehnici de prim ajutor elevilor prezenți la activitate.

”Fii conștient, nu dependent” este evenimentul din cadrul Săptămânii Naționale a Voluntariatului 2023 care a adus pentru prima data împreună în Suceava peste 2000 de oameni. Este un eveniment care se transformă de la an la an intr-o tradiție ce adună tot mai mulți oameni implicați în dezvoltarea tinerei generații și în promovarea valorilor sociale reale.