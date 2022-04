După o perioadă de provocări, sportul este gata să ofere și să primească momente și emoții la cele mai înalte cote de intensitate. Susținător puternic al jocului și al performanței pe teren și în afara lui, Mastercard continuă să inspire fanii sportului și să susțină generațiile viitoare de campioni. Brandul are un istoric amplu de implicare în competiții globale sau locale de tenis, fotbal, baschet, schi, golf, eSports, rugby, baseball, nautică sau șah și rămâne fidel misiunii sale de a conecta oamenii cu pasiunile lor. Toate acestea se concretizează în platforma amplă de activități și comunicare pe care Mastercard o derulează începând cu 2022, în România. Potrivit unui studiu Mastercard din februarie 2022, 86% dintre români sunt fani ai sportului și urmăresc evenimentele din sport la TV sau pe platforme online.Aceste date confirmă pasiunea românilor pentru sport, ca spectatori sau practicanți ai unui sport.

Mastercard face echipă cu jucători de top din tenis, fotbalși baschet

Construită în jurul pasiunii pentru sport, platforma are în prezent în prim-plan trei dintre cele mai populare sporturi practicate și îndrăgite de români: tenisul, fotbalul și baschetul. Același studiu Mastercard arată că peste trei sferturi (75,3%) dintre români se uită la fotbal, mai mult de jumătate (52%) urmăresc sportivii și competițiile din tenis, iar 1 din 5 este fan al baschetului.

Lansarea este marcată de parteneriatele cu șapte sportivi români din tenis, fotbalși baschet: Horia Tecău, Jaqueline Cristian,Ianis Hagi, Teodora Meluță, Radu Drăgușin, Anca Stoenescu și Vlad Moldoveanu.

Horia Tecău este vicecampion olimpic în 2016 și câştigătorul atrei trofee de Mare Șlem: Wimbledon 2015, US Open 2017, în competiția de dublu masculin, şi Australian Open 2012, la dublu-mixt. În 2015, triumfa la Turneul Campionilor și deține un total impresionant de 38 de trofee la dublu. Anul acesta și-a anunțat retragerea, care va fi marcată printr-un meci inedit, desfășurat în iunie, în cadrul Sports Festival. În prezent Horia a preluat rolul de căpitan al naționalei Fed Cup.

„Am răspuns cu mare deschidere invitației Mastercard, iar implicarea mea în cadrul acestui proiect vine ca o continuare firească a preocupărilor mele. Îmi doresc să împărtășesc cât mai mult din experiența mea de jucător atât tinerilor iubitori ai tenisului, cât și părinților lor și să le ofer împreună cu Mastercard cât mai multe motive de a-și urma visul, acela de a practica unul dintre cele mai frumoase sporturi. Sunt încântat să contribui alături de ceilalți mari sportivi la dezvoltarea acestui proiect atât de necesar promovării valorilor sportului în Romania”, a spus Horia Tecău.

Jaqueline Cristian a debutat în top 100 WTA în noiembrie 2021, după un avans spectaculos de peste 100 de poziții pe parcursul anului trecut, iar în prezent ocupă locul 70 în clasamentul WTA. Deține 10 titluri ITF și a ajuns în sferturile primei ediții Transylvania Open 2021.

„Mă bucură nespus faptul că am început o prietenie frumoasă cu unul dintre cele mai apreciate branduri la nivel global și sper să le oferim fanilor cât mai multe motive de bucurie”, a declarat Jaqueline Cristian.

Ianis Hagi evoluează în prezent la Rangers,campioni în Scottish Premiership,⁠precum și în echipa națională a României. A debutat ca jucător profesionist la Viitorul Constanța, la 16 ani, a reprezentat România la campionateleU15-U21, la cel mai înalt nivel pe plan global, iar în 2018 a debutat în naționala de seniori.Ianis a fost desemnat cel mai bun tânăr jucător al anului și lider la pase decisive în sezonul 20/21.

„Este o mare onoare să încep acest parteneriat cu un brand atât de relevant ca Mastercard, care a fost întotdeauna aproape de cele mai mari evenimente și cei mai mari atleți din lumea sportului”, a declarat Ianis Hagi.

Teodora Meluță joacă pe post de fundaș la Politehnica Timișoara și în națională feminină a României. Desemnată de două ori cea mai bună fotbalistă din România, a participat la turneul de calificare pentru Cupa Mondială Feminină FIFA 2019 când avea doar 15 ani, fiind cea mai tânără fotbalistă care a reprezentat vreodată România în competiții internaționale.

„Sunt fericită și entuziasmată să intru în echipa sportivilor Mastercard. Aștept cu nerăbdare să descopăr universul brandului și tot ce poate oferi el”, a spus Teodora Meluță.

RaduDragușin este jucătorul lui Juventus până în 2025, fiindîmprumutat să joace la Salerno. Este căpitanul lotului național al României, generația 2002,și este mândru să reprezinte România oricând va fi solicitat. A debutat la naționala de seniori a României și este clasat pe locul 38 într-un top european de specialitaterezervat fotbaliștilor născuți în perioada 2001-2002.

„Sportul de performanță reprezintă o succesiune de valori, reprezintă dorința de a fi cel mai bun în ceea ce faci. Talentul trebuie dublat de muncă, de pasiune, de dorința de a-ți depăși limitele. De aceea, mottoul meu este «Hard work beats talent». Mastercard împărtășește valorile sportului: emoție, muncă în echipă, performanță, dorința de auto-depășire și mă bucur că sportul ne-a adus împreună”, a spus Radu Drăgușin.

Cu 12 titluri naționale câștigate, 5 Cupe ale României și o Supercupă, 2 titluri și 3 Cupe în Cipru, Anca Stoenescu este cea mai valoroasă jucătoare din istoria baschetului feminin românesc.Mereu implicatăîn promovarea sportului cu mingea la coș, ea a obținut primul titlu la vârsta de 17 ani, alături de BC ICIM Arad, iar pasiunea sa pentru sport a contribuit la calificarea naționalei de baschet 3×3 a României la Olimpiada de la Tokyo din 2021. În prezent, continuă să joace pentru Clubul Sportiv Municipal Târgoviște.

„Când ma uit în spate știu sigur că azi sunt aici pentru că nu mi-am pierdut speranța, am visat, am muncit și am crezut în mine, am fost cel mai mare suporter al meu.Am învățat că în viață cu cât provocarea este mai mare, cu atât bucuria reușitei este mai frumoasă.Aceste valori m-au adus alături de cei de la Mastercard,care au avut întotdeauna provocări pentru suporterii sportului”, a spus Anca Stoenescu.

Vlad Moldoveanu a fost numit de două ori Player of the Year în circuitul național (2012 și2013) și tot de două ori a câștigat Cupa României. Este singurul român care a participat la NCAA All Star Game, în anul 2011, competiție la care sunt eligibili jucători în anul IV de facultate. Vlad este campion în cadrul LNBM (Liga Națională de Baschet Masculin) în 2017, PLK (Liga Națională de Baschet din Polonia) în 2016 și Korvpalli Meistriliiga (principala ligă de baschet din Estonia) în 2014. În prezent, activează în cadrul echipei de baschet a Clubului Sportiv Orășenesc Voluntari.

„Alegerile ne definesc, prin ele ne construim viitorul. Am ales Mastercard pentru că doar prin parteneriate de încredere, poți construi un viitor de succes”, a spus Vlad Moldoveanu.

Mastercard este partenerul Clubului Sportiv Universitar A.S.E. și sprijină programul de pregătire a echipei masculine de baschet U16

Mastercard colaborează cu CSU ASE pentru dezvoltarea unuiprogram complex de pregătire pentru jucătorii echipeimasculinede baschet U16, care activează sub tutela Academiei de Studii Economice din București. Obiectivul programului este să-i susțină pe cei mai talentați practicanți ai baschetului în dezvoltarea abilităților sportive, pentru a transforma echipa într-un nume de referință în circuitulnațional și internațional. Mai mult, parteneriatul urmărește să-i sprijine pe jucători să-și continuecarierape termenlung în baschet, în competițiile de seniori.

Programul de pregătire construit este adaptat celor mai înalte standarde, cu antrenamente complexe, desfășurate sub atenta îndrumare a antrenorilor și a unui staff tehnic complet, care include specialiști în nutriție, kinetoterapie, psihologie și pregătire fizică, precum și colaborarea cu unul dintre cei mai mari experți în cercetare și inovație dinsportul românesc.

Sportul ne aduce împreună

Cardurile nou emise în această primăvară le-au adus consumatorilor experiențe VIP la cele mai importante competiții sportive din lume: UEFA Champions League, Roland Garros, Cupa Mondială FIBA 3×3, în cadrul campaniei naționale „Sportul ne aduce împreună”. Până pe 15 mai 2022, noii posesori de carduri și iubitori ai sportului pot câștiga kit-uri cu produse în ediție limitată și carduri prepaid. La campanie se înscriu automat toți consumatorii care își fac un cardnou Mastercard în perioada 15 aprilie-15 mai 2022. Aceștiapot să câștige 15 cutii cu produse în ediție limitată, printre carese numără tricouri cu autograf, replici după trofeul Ligii Campionilor sau mingi de fotbal în ediție specială, alături de carduri prepaid, care pot fi folosite în milioane de locuri din țară sau din străinătate, în cadrul rețelei de acceptare Mastercard.

Toate detaliile campaniei naționale „Sportul ne aduce împreună”, cât și regulamentul campaniei,sunt disponibile pe www.mastercard.ro/sport.