Mastercard devine partenerul proiectului „Roaba de Cultură”, ajuns la cea de-a 12-a ediție, și, alături de Asociația Green Revolution, găzduiește primul outdoor HUB din București. Sub conceptul de work from the park, pajiștea Roabei devine spațiul ideal pentru lucrul la distanță și nu numai. Până în luna octombrie, bucureștenii sunt așteptați în Parcul Regele Mihai I (Herăstrău), zona Pescăruș, la o serie de evenimente tematice, activități destinate familiilor, concerte, filme și spectacole de teatru, toate în aer liber.

Pornind de la o nevoie reală, determinată de contextul social actual, în care multe companii au ales un sistem de lucru hibrid, Roaba de cultură găzduiește acum primul outdoor HUB din București powered by Mastercard. Spațiul de lucru cuprinde o zonă de lounge și un mastertable pentru persoanele care doresc să schimbe biroul de acasă cu cel din parc, fiind asigurate toate condițiile necesare lucrului la distanță, precum acces la priză și Wi-Fi. „Biroul” poate găzdui și grupuri extinse, iar la cerere pot fi gândite pachete corporate de food & drinks pentru pauza de masă, dar și pentru cocktail-ul de după muncă.

Mastercard încurajează utilizarea cardului ca metodă de plată sigură, rapidă și accesibilă, astfel că posesorii de carduri Mastercard beneficiază de o reducere de 10% la food court.

„Roaba de cultură este un spațiu multifuncțional, cu numeroase zone și activități diverse pentru toate categoriile de vârstă, de la cei mici, la cei mari. După o perioadă în care ne-am desfășurat mare parte din activități în propriile case, Green Revolution ne aduce în mijlocul naturii, alături de familie, colegi și prieteni. Acest parteneriat s-a construit pe valori comune, precum cultură, sport, sustenabilitate. Astfel, nu putem decât să ne bucurăm că, alături de Green Revolution, le ducem mai departe și le transpunem atât de relevant în folosul comunității”, a declarat Ioana Gorgăneanu, Head of Marketing and Communication Mastercard pentru România, Croaţia, Israel şi ţările din regiunea Balcanilor.

„Suntem încântați de parteneriatul cu Mastercard, care se concentrează pe a aduce plus valoare modului în care învățăm și ne dezvoltăm. La Roaba de Cultură ne-am dorit mereu să aducem oamenii mai aproape de natură, în mediul urban, căci doar așa, aceștia pot înțelege și simți care sunt beneficiile mediului înconjurător asupra vieții. Suntem convinși că și prin „work from the park” vom reuși să aducem natura și beneficiile acesteia mai aproape de bucureșteni. În același timp, credem că trebuie să învățăm și să ne formăm permanent. Îi așteptăm pe toți doritorii de frumos la Roaba de Cultură, alături de Mastercard”, declară Raluca Fișer, Președinte Asociația Green Revolution.

Printre activitățile disponibile la Roaba de cultură se numără o serie de workshop-uri de coaching pentru femeile antreprenor și pentru cele fac primii pași în dezvoltarea propriilor afaceri. Workshop-urile sunt susținute de echipa Green Revolution, pe teme de ESG, strategie, reputație și expertiză pe domenii diverse, precum vânzări, customer service, financiar și marketing. De asemenea, pentru că este perioada vacanței, la Roaba de cultură sunt organizate workshop-uri dedicate copiilor, pe teme creative și de educație de mediu și financiară, gândite astfel încât să poată fi ușor de adaptat la mai multe categorii de vârstă.

Pe parcursul verii, participanții se pot bucura la Roaba de cultură de concerte, teatru & stand-up performance, filme & documentare, instalații și expoziții de artă, mini-festivaluri, sport & mindfulness.

Pentru un viitor sustenabil și incluziv

Mastercard promovează dezvoltarea sustenabilă în toate dimensiunile ei – economică, socială, de mediu. Soluțiile și inovațiile Mastercard sunt construite pe acest principiu, iar inițiativele globale ale companiei vizează mediul, egalitatea de gen și incluziunea financiară. În acest sens, la nivel global, Mastercard și-a luat angajamentul de a atinge zero net emisii de carbon până în 2040 și de a aduce în economia digitală un miliard de oameni până în anul 2025. De asemenea, în ianuarie 2020, Mastercard a lansat Priceless Planet Coalition, un demers ce urmărește plantarea a 100 milioane de copaci pe parcursul a cinci ani, ca răspuns la schimbările climatice.

Totodată, mobilitatea urbană este o direcție de importanță strategică pentru Mastercard, compania dezvoltând constant programe ce au ca scop reducerea gradului de poluare din marile orașe, prin soluții de plată care facilitează transportul în comun și incluziunea financiară.