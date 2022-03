Premierul Nicoale Ciucă a anunțat că Guvernul a adoptat o ordonanță de urgență care vizează măsuri de protecție pentru ceea ce înseamnă creșterea prețurilor la energie și gaze naturale. ”Astfel, în cadrul ordonanței de urgență, am stabilit următoarele: pentru consumatorii casnici, care consumă până în 100 de kW, prețul va fi de 0,68 lei, măsură de care vor beneficia aproximativ 3,5 milioane de gospodării. Pentru cei care consumă între 100 și 300 de kW, prețul va fi de 0,80 lei, iar de această măsură vor beneficia aproximativ 4,5 milioane de gospodării. Pentru consumatorii non-casnici, prețul va fi de aproximativ 1 leu pe kilowatt, iar aici discutăm de întreprinderi mici și mijlocii, întreprinderi, de asemenea, din industria alimentară. De asemenea, pentru consumatorii energointensivi se va aplica o schemă de ajutor de stat.

În ceea ce privește prețul gazelor naturale, pentru consumatorii casnici prețul va fi de maxim 0,31 lei pe kW, iar pentru consumatorii non-casnici prețul va fi de până la 0,37 lei pe kW, cu mențiunea că pentru întreprinderile care au avut un consum, la locul de consum, în anul 2021 de până la 50.000 de kW pe oră se menține același preț. Am luat toate aceste măsuri, așa cum am precizat anterior, astfel încât să continuăm cu programul și măsurile guvernamentale pentru a putea proteja cetățenii, pentru a stimula economia și a proteja locurile de muncă. Concomitent, la nivelul Ministerului Energiei se iau măsuri pentru tot ceea ce înseamnă identificarea de surse noi de energie și, de asemenea, pentru identificarea de surse noi de aprovizionare cu gaze naturale”, a explicat premierul.