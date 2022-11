„După mai bine de 6 luni de pregătire, de achiziții publice, în parteneriat cu Consiliul de Brand Turistic Național, suntem mai pregătiți să reprezentăm interesele țării noastre la cele mai mari târguri de profil: WTM Londra, TTR București, TT Varșovia, IBTM Barcelona. Alături de comunitățile de români din cele 3 state și de antreprenorii din țară ne dorim să atragem un număr cât mai mare de turiști străini în țara noastră, mai ales că avem argumente imbatabile, de la resurse naturale paliative, la ecoturism, turismul rural, city break-uri și festivaluri recunoscute la nivel internațional. Mult succes tuturor expozanților români!’’, a declarat Constantin-Daniel Cadariu, ministrul antreprenoratului și turismului.

Tema pentru târgurile de turism din 2022, pe care MAT și reprezentanții Consiliului de Brand Turistic Național (CBTN) au selectat-o este „Feel Alive”, un concept care susține dezvoltarea brandul turistic național „Explorați Grădina Carpaților”.

În perioada 7 noiembrie – 9 noiembrie a.c., împreună cu peste 30 de reprezentanți ai asociațiilor de profil și ai autorităților locale din România, MAT este prezent la târgul de turism WTM Londra, organizat în format Business-to-Business (B2B). Printre acțiunile organizate la standul României sau în cadrul WTM, menționăm: prezentarea destinației turistice România către cei mai mari tour operatori de turism prezenți la târg, moment artistic realizat de Subcarpați și dezbaterea Crafting Influencers – Women Edition, alături de șase antreprenoare din diaspora românească.

În cadrul standului României, la târgul de turism WTM Londra, participă reprezentanți ai mai multor asociații de profil și ai autorităților publice locale:

Asociația Națională a Agențiilor de Turism; Asociația de Ecoturism din România; Consiliul Județean Suceava; Asociația Incoming România; Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Prahova; Asociația Județeană de Turism Sibiu; Asociația pentru Promovarea Timișoarei; Asociația Karpaten pentru o Dezvoltare Durabilă; Consiliul Județean Maramureș; Patronatul Furnizorilor de Servicii Medicale Private PALMED; Consiliul Județean Constanța.

Alături de membrii delegației MAT, coordonată de către secretarul de stat Tudorița Lungu, participă reprezentanți ai CBTN, inclusiv Mihai Bârsan, președintele CBTN.