Campania KFC Killer Discounts, dezvoltată de grupul de publicitate McCann Worldgroup Romania și agenția de media UM Romania, a fost premiată în cadrul celei de-a doua gale a competiției internaționale Global Best of the Best Effies, câștigând primul Global Grand Effie pentru România.

Campania a fost premiată la categoria Brand Experience-Services, după ce local a câștigat două Gold-uri la Effie România 2021. Dintre cele 60 de campanii nominalizate, doar 12 au reușit să castige mult-râvnitele premii. Competiția internațională din 2022 a fost deschisă tuturor deținătorilor de Gold și Grand Effie locali, din toate regiunile și din toate programele naționale de Effie.

KFC Killer Discounts a fost unica nominalizare din România, câștigând în premieră primul Global Grand Effie din țara noastră.

„Suntem onorați că am adaugat încă un premiu internațional în portofoliul KFC Romania, cu o campanie definitorie pentru strategia noastră de marketing – inedită, inovativă, relevantă. KFC este un brand experience-focused, iar acest premiu, pentru un proiect dedicat nișei de gaming, este o reconfirmare a experiențelor unice pe care le oferim clienților noștri. Mulțumim tuturor agențiilor partenere implicate în acest proiect care a presupus extrem de multă creativitate și muncă”, a declarat Monica Eftimie, Chief Marketing Officer, KFC România.

“Noi suntem în The Business of Creative Excellence.

Asta înseamnă că venim cu soluții creative inovatoare care rezolvă nevoile de business ale clienților noștri într-un mod eficient și surprinzător. Ne mândrim că munca pe care o facem pentru clienții din România capătă cele mai înalte recunoașteri globale.

Avem o istorie de premiere. Ne-a crescut inima când am reușit să aducem Grand Prix-urile de la Cannes în România, acum suntem extraordinar de bucuroși să aducem un Global Grand Effie în țară.

O vedem ca pe o celebrare a relației pe care o avem cu clienții noștri ambițioși și ca pe o reușită pentru creativitatea și strategia românească, în general.” declară Cătălin Dobre, Co-CEO & Chief Creative Officer McCann Worldgroup Romania

“Și pentru Media este o mare recunoaștere a strategiei și a creativității românești în abordarea unei comunități atât de speciale cum este cea de gaming. Ne bucurăm că am reușit să dezvoltăm o conversație reală între KFC și gamerii din țară noastră, fiind implicați de la începutul proiectului prin expertiza noastră în comunitățile digitale, precum și prin engagementul creat în canalele media relevante în cultura lor. Aceste proiecte executate creativ și prin media sunt cele care aduc nu numai rezultate reale în business-ul clientului, dar și apropie consumatorii de mărcile lor iubite, pentru care lucrăm zi de zi.

Felicit toate echipele din grup și partenerii care au fost alături în această mare performanță a publicității românești la nivel internațional!” a declarat Mihai Trandafir, UM Romania Managing Director.

Campania KFC Killer Discounts este parte a strategiei KFC pe segmentul de gaming și a fost realizată în colaborare cu agențiile McCann Worldgroup Romania, UM Romania, Nexus Gaming și Golin România.

Lista completă a câștigătorilor Global Best of the Best Effie 2022 poate fi consultată pe link – https://www.effie.org/press_room/459/detail