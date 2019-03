Sâmbătă 30 martie 2019, la Botoșani a avut loc Campionatul Național de cros categorile juniori 2,3 și copii la care a luat startul și sportivul Prasneac Alexandru legitimat la CSM Dorna Vatra-Dornei, club finațat de Consiliul Local și Primaria Municipiului Vatra Dornei. Sportivul dornean s-a impus in proba de 2.000 metri categoria copii 1 câștigând titlul de campion național. Tot la acesta competiție sportivii dorneni au fost aproape de o medalie la categoria junioare 3 in proba de 3.000 metri unde Costiuc Claudia-Ionela a sosit pe locul 4. Tot pe locul 4 s-a clasat și echipa de baieți de juniori 3 in proba de 4 kilometri, echipă compusă din Kore Robert-Petru, Pop Adelin, Huțanu Ionuț, Stefan Candrea și Virgil Todașca.

Cristian Prâsneac – antrenor CSM Dorna: “Mă mulțumește evoluția sportivilor mei la acest Campionat Național și îmi pun toată încrederea că pot realiza performanțe și mai mari! Greul de acum începe și cred că dacă vor fi serioși pot ajunge nume importante in atletismul românesc și nu numai. La acesta competiție am trait și o senzați unica. Prasneac Alexandru pe linga faptul ca este sportivul meu este și copilul meu și a fost o premiere in calitatea mea de antrenor sa am propriul meu copil – campion național. Saptamina trecuta el a mai cucerit două titluri de campion național la Campionatul Național de sala la probele de 800 metri și 200 metri. Aș vrea sa multumesc și sponsorului personal al lui Prasneac Alexandru, Black-Hill Vatra-Dornei pentru sprijin”.