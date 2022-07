Verzii suceveni sunt îngrijorați că ultima poluare a râului Suceava a mai ucis câteva gerenații de pești fiind convinși că aceste dezastre nu se vor opri aici. ”Verzii suceveni consideră că poluarea râului Suceava nu este un lucru nou sau se va termina astăzi, ea va continua. Și asta din cauză că asemenea nenorociri nu sunt tratate cu seriozitate, cu alte cuvinte cei care ne conduc nu sunt interesați de mediu, de protecția lui . Din păcate și de data asta au fost uciși generații de pești, iar pedeapsa va fi una modestă, simplă, lipsită de energie. Nimeni nu va repopula cu pești răul Suceava, nu-i va trata cu medicamente, iar vinovatul de serviciu va fi un muncitor sau un personaj măruțel lipsit de importanță”, a declarat liderul județean Dan Acibotăriță.

