Avem deosebita plăcere de a anunța că în perioada 24 august – 24 septembrie 2022, la Galleria 28, str. Constantin Brâncoveanu nr. 28, Timișoara, va putea fi vizitată expoziția „Memento”, semnată Dan Gherman. Organizată de Galleria 28, în parteneriat cu Grupul Noima, curatoriată de Maria Pașc, expoziția aduce în atenția publicului cele mai recente lucrări ale pictorului timișorean.

Despre expoziție, curatorul Maria Pașc notează:„Memento” – îmi spune pictorul că este tema expoziției sale. Mnemosyne, amintirea, este mama muzelor. „Eu cred că un om este ceea ce îşi aduce aminte despre sine însuşi. Bunăoară, eu mă consider pe mine ceea ce îmi aduc aminte că sunt.” (Nichita Stănescu, Gând 11)Așadar, provocarea lansată de Dan Gherman prin expoziția „Memento” nu este o joacă. Dacă pășim mai departe de ludicul absolut fermecător al pânzelor expuse, vom descoperi că tema propusă, cea a jocului, este serioasă. Jocurile copiilor sunt jocuri grele. Copiii nu sunt niciodată mai serioși decât atunci când se joacă. La fel cum este Dan Gherman în tratarea acestei teme. Are, mai întâi, pornirea de a fixa imaginile recurente venite din copilărie, apoi, curajul de a proiecta în actualitate anecdotica jocului lăsându-i privitorului prilejul să întrevadă evenimentul monumental. E limpede că nu emanciparea dramatică a formei îl interesează, nu abuzul exclamativ, doar abolirea unei false complezențe în fața acestui subiect. Jocul și pictura se aseamănă, în formele lor superioare se prezintă sub două aspecte esențiale: înfățișarea unei lupte pentru sau o exhibare a ceva. A prezenta ceva înseamnă a întruchipa o aparență, a înfățișa sau a exprima într-o imagine. Pictura lui Dan Gherman, studiată instantanee pe spațiul pânzei, redă obiectele jocului într-un fel realist, așa cum i se prezintă în memorie, le plasează deasupra idilicului, idolatrizabilului, domesticității.

Expoziția „Memento” poate fi vizitată în perioada 24 august – 24 septembrie, de luni până sâmbătă, la Galleria 28, str. Constantin Brâncoveanu nr. 28, Timișoara. Programarea pentru vizitare se face la numărul de telefon 0040(0)722 503 028 sau pe e-mail galleria28@gmail.com.