Renumitul dramaturg rădăuțean, al cărui nume îl poartă cu cinste Teatrul Municipal ”Matei Vișniec” Suceava , a transmis miercuri, 27 martie, de Ziua Mondială a Teatrului un mesaj plin de substanță pe care-l redăm integral în continuare:

„Ce este teatrul nu știu, dar știu precis ce nu este. Nu este un tren care ajunge la timp. Nu este o mașină de calculat. Nu este o săptămână formată din 7 zile. Nu este o mână care are 5 degete. Și nu este un iluzionist căruia îi reușesc numerele. Teatrul este un spital pentru oameni perfect sănătoși. Teatrul începe să aibă sens atunci când cineva te leagă la ochi, dar legătura cu care te leagă are ochi. Nu mai încercați să aflați ce este teatrul. Mergeți mai bine la teatru.”