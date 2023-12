Primarul Sucevei Ion Lungu a transmis în mesajul său de Ziua Națională a României un îndemn către toți sucevenii și românii să țină la România, apere identitatea națională, să respecte istoria și să apere credința strămoșească. În cuvântul său de la manifestările organizate în centrul Sucevei de Ziua Națională, Ion Lungu a vorbit despre însemnătatea istorică a Marii Uniri, el adăugând că în momentul de față „România este astăzi o țară independentă și suverană”.

„Astăzi, România este o țară membră a Uniunii Europene. Trebuie să fim un stat demn al Uniunii Europene, un stat responsabil, dar în același timp trebuie să apărăm identitatea noastră națională, să respectăm istoria și să apărăm credința noastră strămoșească. Ceea ce facem noi astăzi aici este un act de patriotism. Și asta înseamnă să îți cunoști istoria și să o respecți. Vedem ceea ce înseamnă astăzi manifestarea acestui patriotism viu în zonele de conflict cum sunt cele din Ucraina și din Orientul Mijlociu. De aceea și noi avem această obligație să ținem la țara noastră, la simbolurile noastre și de aceea astăzi Primăria Suceava a împărțit 1.000 de stegulețe cu Tricolorul și 1.000 de fulare tricolore. Și m-am bucurat când am văzut gesturi mărunte cum ar fi arborarea Steagului Tricolor la geamul mașinilor sau la ferestre. Este un act care arată că ne iubim țara și simbolurile României. Să ne rugăm la bunul Dumnezeu să fie pace, să putem sărbători în fiecare an acest moment important, cel mai important moment din istoria românilor, Unirea Mare. La mulți ani, dragi suceveni! La mulți ani, Suceava! La muli ani, dragi români, La mulți ani, România!”, a spus Ion Lungu.