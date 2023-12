Câteva mii de suceveni au participat, astăzi, de Ziua Națională a României la parada militară organizată în centrul municipiului Suceava. Manifestările de Ziua Națională organizate în Suceava au început cu salutarea drapelului de luptă de către președintele Consiliului Județean Suceava, Gheorghe Flutur, care a venit îmbrăcat în costum național, prefectul Alexandru Moldovan și primarul Sucevei, Ion Lungu. A urmat apoi intonarea Imnului Național, după care un sobor de preoți în frunte cu starețul mănăstirii Putna, Melchisedec Velnic a oficiat o scurtă slujbă religioasă. Programul manifestărilor a continuat cu discursuri din partea oficialităților sucevene, respectiv prefectul Alexandru Moldovan, președintele CJ Suceava, Gheorghe Flutur și primarul Ion Lungu. După discursuri, la monumentul din apropierea Bisericii Sf. Înviere din centrul Sucevei au fost depuse coroane și jerbe de flori.

Momentul principal la manifestărilor de astăzi a fost parada militară și prezentarea tehnicii militare. În fruntea paradei militare s-a aflat comandantul Centrului Militar Județean Suceava, lt. Col. Ovidiu Flondor. Prin fața oficialităților și a sucevenilor au defilat Batalionul 335 Artilerie „Alexandru cel Bun” Botoșani, Brigada 81 Mecanizată „General Grigore Bălan” Bistrița, Brigada 8 Rachete Operativ Tactice „Alexandru Ioan Cuza” Focșani, Baza 95 Aeriană „Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu” Bacău, Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „Bogdan Vodă” Suceava, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Bucovina” al judeţului Suceava, Serviciul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava, Direcţia Regională de Informaţii Moldova Nord şi Poliţia Locală Suceava. După defilarea cadrelor militare a urmat prezentarea tehnicii militare.

La manfiestările de Ziua Națională a Sucevei au fost prezenți numeroși reprezentanți ai partidelor politice din județ, printre care parlamentarii Ioan Balan, Constantin Daniel Cadariu, Bogdan Gheorghiu, Ioan Stan, Mirela Adomnicăi, Gheorghe Șoldan, subprefecții Florin Sinescu și Cristian Șologon, precum și lideri ai organizațiilor județene ale partidelor politice, șefi de instituții și cadre militare active și în rezervă.