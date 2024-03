Bolile sistemului digestiv reprezintă, de peste un deceniu, a treia cauză de deces în România. Creșterea constantă a numărului de cazuri este confirmată de cea a consumului de medicamente destinate afecțiunilor digestive, care, în 2022, au fost cele mai cumpărate, după tratamentele pentru bolile cardiovasculare. Printre principalele cauze ale acestor afecțiuni se numără, potrivit specialiștilor, inflamația cronică silențioasă a intestinului. Medicina integrativă a reușit, aici, să ȋnregistreze performanțe notabile prin protocoale naturale, non invazive, care pot restabili echilibrul florei intestinale și al organismului. Dr. Riccardo Annibali, chirurg și promotor al abordării integrative, vine la București pentru a vorbi medicilor români despre cele mai noi metode de diagnostic și tratament ale microbiomului.

,,Tratez ȋn jur de 1.000 de pacienți pe an, aproximativ 500 pentru probleme gastro-intestinale superioare și inferioare și 500 pentru probleme coloproctologice, cu o medie de 100 de operații colorectale pe an. Protocolul meu pentru disbioză este eficient la aproximativ 85% dintre pacienți în 3 luni. Datorită evoluției tehnologice, microbiomul a devenit, ȋn ultimele două decenii, parte integrantă și centrală a științei medicale moderne. Modificarea sa poate contribui la dezvoltarea mai multor afecțiuni, precum boala inflamatorie intestinală, boala diverticulară, boala celiacă, tulburările de interacțiune intestin-creier, tulburările neuropsihiatrice și metabolice. Consider că este important ca practicienii să cunoască și să utilizeze noile instrumente de diagnostic și tratament. Participanții la seminarul meu din București vor avea ocazia să își extindă cunoștințele, să afle rezultatele ultimelor cercetări în microbiotă, disbioza, impactul acesteia asupra corpului și bolile asociate, precum și potențialul inovator de biomodulație”, spune Dr. Riccardo Annibali.

Potrivit Uniunii Gastroenterologice Europene, milioane de persoane se confruntă anual cu un risc crescut de apariție a afecțiunilor digestive cronice. România nu face excepție – țara noastră ocupă locul patru în Europa la morbiditatea prin boli digestive. Pentru a veni în sprijinul pacienților și medicilor români care caută noi metode de tratament, Dr. Riccardo Annibali, chirurg și promotor al abordării integrative în acest domeniu, va susține în perioada 22-24 martie, în București, un eveniment în cadrul căruia va prezenta cele mai noi și eficiente metode de tratare a afecțiunilor sistemului digestiv. Printre acestea se numără și tratamentul inflamației cronice silențioase a intestinului, principala cauză a numeroase boli gastro-intestinale și a altor probleme ale sistemului imunitar.

„Dr. Riccardo Annibali este o somitate recunoscută în tratamentul afecțiunilor gastro-intestinale. Numeroasele sale specializări în domeniul chirurgiei minim invazive, colorectale și proctologice, precum și în tratamentul bolilor inflamatorii cronice ale intestinului, realizate în Statele Unite și Europa, îl recomandă ca un specialist de primă mână în acest domeniu. Faptul că dr. Annibali oferă consultații în cadrul QUANTICA720° este o reușită importantă pentru clinica noastră, dar mai ales pentru pacienții din România, care pot avea astfel acces la cele mai moderne și eficiente metode de diagnosticare și tratament. De asemenea, conferința și seminarul pe care le va susține reprezintă o oportunitate profesională pentru medicii români, care beneficiază astfel de posibilitatea de a aprofunda metode inovatoare bazate pe planuri de tratament personalizate, adaptate nevoilor fiecărui pacient”, a declarat Bogdan Prăjișteanu, fondator și CEO QUANTICA720°.

Dr. Riccardo Annibali a studiat medicina la Universitatea din Milano și a obținut o bursă în chirurgie colorectală la Universitatea din Göteborg, Suedia, în 1992. Un an mai târziu a urmat o altă bursă în chirurgie laparoscopică la Universitatea Creighton, Omaha, SUA, și încă una în Secția de chirurgie videolaparoscopică a Spitalului Samaritano, Goiania, Brazilia. Dr. Annibali a fost responsabil pentru Centrul de colo-proctologie al primei clinici chirurgicale a Universității din Milano, în cadrul căruia a acumulat o vastă experiență în tratamentul bolilor inflamatorii cronice ale intestinului și al cancerului colorectal. Medicul s-a specializat și în domeniul gastroenterologiei și endoscopiei digestive, atât în Italia, cât și în SUA, în cadrul Mayo Clinic.

Dr. Annibali are la activ numeroase premiere chirurgicale, dar și studii și cercetări inovatoare în domeniul herniei laparoscopice. Medicul a creat un protocol de tratament pentru disbioza fermentativă – o problemă medicală frecventă în zilele noastre, generată de consumul excesiv de carbohidrați, drojdie și produse lactate –, cu o eficiență de peste 80% în doar trei luni.

Dr. Health MasterClass, conferință și seminar pentru medicii din România

Dr. Riccardo Annibali va susține în România, în perioada 22-24 martie, un MasterClass destinat medicilor, dar și pacienților. Evenimentul este organizat de clinica de Medicină Integrativă QUANTICA720°, singurul partener român al clinicii elvețiene Biomed Sonnenberg, fondată de Prof. Dr. Thomas Rau.

În cadrul primei zile a evenimentului (22 martie), Dr. Annibali va susține o conferință publică în care va aborda teme de actualitate, precum inflamația cronică silențioasă a intestinului, protocoale de medicină integrativă pentru disfuncții gastro-intestinale, colon iritabil, colită ulcerativă, intoleranța la histamină, reflux gastroesofagian, balonări intestinale și boala Crohn. În cadrul celei de a doua zi a MasterClass-ului (23 martie), Dr. Annibali va ține un seminar specializat, care va oferi medicilor posibilitate de a intra în detalii practice ale unor subiecte cheie, precum hidrocolonoterapia și alte metode de tratament. Conferința va avea loc la Hotel Leonardo (Calea Victoriei 166) din București și seminarul va fi sâmbătă, 23 martie la sediul clinicii Quantica720°, din strada dr. Iacob Felix 49, etaj 3.

Tot pe 23 martie, dar și în ziua următoare, Dr. Annibali va oferi consultații medicale pacienților români, în clinica de Medicină Integrativă QUANTICA720°.

22.03 – Conferință publică: 9:30 – 18:30 (Hotel Leonardo)

23.03 – Seminar medical specializat: 09:30 – 13:30 (Clinica Quantica720)

23.03 – Consultații medicale: 14:30 – 18:30 (clinica de Medicină Integrativă QUANTICA720°)

24.03 – Consultații medicale: 10:00 – 16:00 (clinica de Medicină Integrativă QUANTICA720°)

Mai multe informații despre eveniment, înscrieri și participare găsiți aici: https://www.quantica720.ro/page/dr-health720.