Va candida sau nu primarul municipiului Suceava la alegerile parlamentare din această toamnă? Este o întrebare la care deocamdată nu există un răspuns ferm. Totuși președintele organizației județene a PNL, Gheorghe Flutur, a dat de înțeles că partidul ar face o greșeală să nu folosească potențialului primarului Ion Lungu. ”Astăzi încercăm să ne consolidăm pentru locale. Avem locale și europarlamentare. Ion Lungu rămâne în proiectul PNL și vă asigur că vom găsi cea mai bună soluție având în vedere că Ion Lungu are potențial, are un nume, are o performanță. Ar fi o greșeală ca PNL să nu folosească acest potențial. Luăm în calcul foarte serios ce vom face. Nu am discutat acum unde și cum. Suntem un partid responsabil și serios și luăm în calcul pentru a valorifica potențialul lui Ion Lungu la maxim”, a declarat Flutur.